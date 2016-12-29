У Львові запобігли крадіжці з автомобіля

Працівники Франківського відділу поліції викрили двох 19-річних хлопців, котрі намагались проникнути у автомобіль, відсканувавши сигналізацію.

У Франківський відділ поліції 28 грудня звернувся 37-річний львів’янин. Він повідомив, що двоє невідомих осіб шляхом сканування сигналізації намагалися проникнути у його автомобіль «Nissan Note», припаркований на вулиці Княгині Ольги.

Працівники сектору кримінальної поліції встановили, що до скоєння злочину причетні двоє 19-річних мешканців області, які у Львові винаймають квартиру. У них вилучено речовий доказ – пульт для сканування автомобільних сигналізацій.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.15 (замах на злочин) та ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене за вчинення цього правопорушення, – позбавлення волі на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.