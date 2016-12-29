У Києві двоє підлітків з ножем вчинили розбійний напад у церкві (фото, відео)

Оперативники затримали двох неповнолітніх

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу на території храму. За вказаною адресою негайно прибули наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління.

На місці події до правоохоронців звернулася 62-річна послушниця. За її словами, близько 17:30, коли пенсіонерка була в підвальному приміщенні церкви, до неї підійшли двоє хлопців (на вигляд до 16 років), завдали їй тілесних ушкоджень і, погрожуючи ножем, заволоділи скринькою для пожертв із грошима.

Прикмети юних нападників відразу передали всім оперативним підрозділам і поліцейським, які патрулюють вулиці. Слідчо-оперативна група провела огляд місця події, вилучені речові докази направила на експертне дослідження.

Уже невдовзі неподалік місця скоєння злочину затримали двох 13-річних підлітків. У вчиненому вони зізналися повністю.

Слідчий відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. З неповнолітніми правопорушниками наразі працюють слідчі, – повідомили у відділі комунікації поліції Києва.