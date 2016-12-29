У Дрогобичі сталася пожежа в підвалі дев’ятиповерхівки

О 20:01 учора .28 грудня, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Дрогобич. Займання сталося в підвалі дев’ятиповерхового житлового будинку, розташованого по вул. Самбірська, 82.

На місце події скерували пожежно-рятувальні відділення ДПРЧ-5 м. Дрогобич.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 4 кв.м. Пожежу локалізували о 20:24, повністю ліквідували о 20:40. До ліквідації займання залучали 2 одиниці спецтехніки та 9 осіб.

Причину виникнення займання встановлюють. Постраждалих на пожежі немає.