Три новорічні локації Львова

Де весело зустріти Новий рік просто неба

«Львівська газета» зробила підбірку місць у Львові, де буде не сумно в ніч на 1 січня і де можна зустріти 2017 рік у хорошій компанії.

Свято біля ялинки

Традиційною новорічною локацією Львова залишається площа перед Оперним театром, на який встановлено головну новорічну ялинку міста. Окремої святкової програми для тих, хто захоче зустріти перші хвилини 2017 року, тут не буде. Щоправда, настрій свята таки створюватиме Різдвяний ярмарок, розташований на проспекті Свободи.

Світлове шоу на площі Ринок

Багато музики, різдвяний ярмарок та унікальне світлове шоу запропонують львів’янам і гостям міста, які прийдуть у новорічну ніч на площу Ринок. Усе дійство там розпочнеться о 23.00 31 грудня. Однак основна програма – світлове шоу – відбудеться вже ближче до півночі.

«31 грудня з 23.30 до 01.00 1 січня ми запустимо світлове шоу. Шоу розпочнеться маленьким розігрівом, далі ми зустрінемо Новий рік і з 00.00 до 01.00 ми будемо проводити вечірку і всі візуальні ефекти будуть зображені в 3D. Усім охочим роздадуть спеціальні окуляри і кожен зможе побачити шоу з боку балкона міського голови», – розповів медіахудожник та автор світлових інсталяцій Альберт Врубель.

Святкування в Парку культури

До зимових святкувань у місті Парк культури долучається уже третій рік поспіль. За цей час він став гідною альтернативою центральним локаціям. Отож цього року у Парку культури теж буде усе необхідне для яскравого свята – багато музики, забав і різдвяний ярмарок.

«Торік ми вперше проводили Новорічну вечірку просто неба. Було дуже багато відвідувачів, були гарні відгуки. Відповідно, цього року буде вдруге. Цьогорічна вечірка відбудеться більш масштабно, тому що ми це робимо з партнерами – радіо «Люкс». Будуть ді-джеї з Люксів, будуть запальні ведучі. Працюватиме ярмарок, де можна буде скуштувати гарячі страви та напої. Також готуємо декілька сюрпризів», – зазначила Христина Мисак, заступник директора з питань розвитку Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького.