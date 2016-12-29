Службовець Дрогобицького лісництва постане перед судом

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно службовця ДП «Дрогобицьке лісове господарство»

Слідче управління прокуратури Львівської області завершило досудове розслідування стосовно одного зі службових осіб державної лісової охорони держпідприємства «Дрогобицьке лісове господарство», обвинуваченого в службовому підробленні та розтраті державного майна. Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

Доведено, що посадовець зменшив діаметри дерев у документах, необхідних для видачі лісорубного квитка для вирубування дерев, чим вчинив службове підроблення. Унаслідок цього було знижено кубомасу лісопродукції, що спричинило збитки державному лісогосподарству в розмірі понад 31 тис. грн.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду.