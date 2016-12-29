Рецепти оригінальних гарячих страв на Новий рік

«Львівська газета» пропонує ознайомитися з рецептами, серед яких ви обов’язково знайдете щось цікаве для себе

Кульмінація новорічного застілля – це гаряча страва. Красиво сервірована, ароматна й смачна, вона здатна перетворити вечерю на новорічну казку. Ми впевнені в тому, що кожна господиня зберігає в запасі кілька перевірених рецептів.

Але новий 2017 рік – це рік Вогняного півня, тому, вибираючи основну страву, варто пам’ятати, що будь-які страви з курки можуть серйозно засмутити пернатого символу року. Найкраще зупинити свій вибір на стравах з риби або морепродуктів. Однак і любителям м’ясних смаколиків не треба засмучуватися, бо альтернатив курятині є ой як багато!

Якщо говорити про гарніри, то найкраще виглядатиме варіант з овочів. Це можуть бути тушковані або свіжі овочі, однак з нагоди свята їх можна подати оригінально й вишукано. Як справжній сільський житель, півень буде задоволений, якщо на гарнір господиня вибере картоплю чи рис.

ГАРЯЧІ СТРАВИ

Лосось під гірчичним маринадом

Дуже ніжна на смак і легка в приготуванні страва.

Філе лосося (можна брати порційні стейки), 2 ст. л. гірчиці в зернах (діжонська), сік і цедра однієї цитрини, 2 ст. л. олії, 2 зубчики часнику, сіль, мелений чорний перець – за смаком.

Рибу помити й обсушити. Для маринаду змішуємо олію, діжонську гірчицю, сік і цедру цитрини, розчавлені зубчики часнику. Форму для випікання застелити фольгою. Викласти рибу і залити зверху маринадом. Накрити харчовою плівкою. Залишити маринуватися біля 30 хвилин. Духовку нагріти до 250 градусів. Запікати рибу 20-30 хвилин (залежно від товщини філе). Дістати рибу з духовки, накрити зверху фольгою і залишити на 10-15 хвилин. При подаванні на стіл прикрасити зеленню.

Шашлик з риби

Це – альтернатива традиційному шашлику з м’яса. Шашлик з риби має кілька переваг: він низькокалорійний, швидкий у приготуванні, його можна підсмажити просто на пательні.

1 кг філе будь-якої риби, 1 цитрина, 2 яйця, борошно.

Філе риби, а це може бути хек, мінтай, пангасіус, а для більшої святковості – лосось чи морська форель, порізати смужками вздовж або невеликими шматками, посолити, поперчити, щедро полити лимонним соком і залишити маринуватися на одну годину.

Потім смужки змійкою настромити на шпажки (дерев’яні палички, попередньо вимочені у воді), вмочити спершу в борошно, а потім у збиті зі сіллю яйця, обсмажити на пательні у розігрітій олії. Прикрасити дольками цитрини і зеленню.

Телятина з травами

500 г телячої вирізки, 200 г натурального йогурту, по 1 гілочці чебрецю й розмарину, 2 столові ложки оливкової олії, 1 зубчик часнику.

Вирізку нарізати шматочками товщиною приблизно 1,5 сантиметра. Кожен шматочок натерти перцем, але не солити, бо сіль вбирає вологу і м’ясо може вийти жорстким. Залишити м’ясо на 10-15 хвилин.

Добре розігріти пательню й обсмажити м’ясо на оливковій олії по 4-5 хвилин з кожного боку. Коли вирізка вже готова, відразу її посолити. Викласти на паперовий рушник, накрити фольгою, щоб не вистигало, і дати полежати, поки будете готувати соус.

Змішати йогурт з нарізаними травами й часником, посолити й поперчити. М’ясо заправляти соусом безпосередньо перед подачею або подавати його окремо.

Свинина, запечена з чорносливом

600 г свинини, 2 зелені яблука, 10-12 штук чорносливу, часник (за бажання), зелень петрушки.

Для маринаду: по 2 столових ложки томатної пасти і майонезу, по 1 чайній ложці меду й гірчиці, сушені трави – кмин, чебрець, базилік, орегано, сіль, чорний мелений перець.

Змішати всі інгредієнти для маринаду і обмазати отриманою сумішшю шматок свинини. Поставити в холодильник на кілька годин (можна на ніч).

З яблук видалити серцевину й нарізати «шайбами» товщиною близько 1см. Чорнослив помити.

Розстелити на столі 2-3 шари фольги, викласти шматочки яблук, зверху чорнослив. На бажання, в шматку м’яса зробити проколи і вставити туди зубчики часнику. Викласти м’ясо на яблука і чорнослив, присипати петрушкою й обкласти з усіх боків яблуками та чорносливом. Акуратно загорнути м’ясо у фольгу, намагаючись не подерти її. Запікати м’ясо в духовці за температури 180 градусів 60-70 хвилин.

Вийняти м’ясо з духовки й розгорнути фольгу зверху, вважати, щоб не порвалося дно і не витік соус. Дати свинині «відпочити» 10-12 хвилин, вийняти з фольги й нарізати шматками. Подаючи, біля м’яса викласти яблука, чорнослив і полити соусом.

Індичка, фарширована горіховою начинкою

Знаменита страва! А як виглядає на святковому столі! Та й на смак – пальчики оближеш!

Одна індичка (близько 4 кг), сіль, перець чорний горошком, коріандр, паприка солодка, перець червоний мелений, мелена кориця, корінь імбиру (3 см), 0,5 чайної ложечки меленого мускатного горіха, сік одного лимона, 6 зубчиків часнику, 2 гвоздички, 2 лаврових листки, 2 столові ложки оливкової олії, 100 г тонко нарізаного бекону.

Для начинки: 150 г обсмаженого арахісу, 150 г панірувальних сухарів, індича печінка, 1 цибулина, 50-70 г жирних вершків, сіль і перець – за смаком.

Спеції (перець чорний, лавровий лист, коріандр і гвоздику) розтерти в ступці. Імбир почистити й натерти на дрібній тертці. 3 зубчики часнику розрізати вздовж і нашпигувати ними грудку індички, решту 3 пропустити через часниковий прес. До розтертих спецій додати інші спеції і масло. Цією сумішшю натерти індичку зовні і всередині. Поставити в холодильник не менш як на 3 години.

Приготувати начинку. Цибулину дрібно порізати і обсмажити на олії, додати до цибулі порізану печінку, потовчені горіхи й панірувальні сухарі, влити вершки. Посолити, поперчити. Перемішати. Консистенція суміші повинна бути як дуже густа каша. Остудити й нафарширувати індичку.

Птицю поставити в розігріту до 180 градусів духовку й запікати з розрахунку 1 година на 1 кг ваги птиці (4-кілограмову індичку запікати близько 4-х годин). Готовність перевіряти дерев’яною паличкою. Перші дві третини часу запікання індичка повинна бути накрита фольгою. Потім зняти фольгу й розкласти на грудку бекон.

Гуска з яблуками та сухофруктами

Подавши таку гуску до святкового столу, ви обов’язково вразите своїх гостей і рідних.

Одна гуска вагою до 3-4 кг, 1 столова ложка кмину, 2 склянки сухого білого вина або яблучного сидру, 0,5 чайної ложки коріандру, кілька горошин чорного перцю, 1 чайна ложка солі (бажано морської), 5 зелених кислих яблук, 8 дрібних червоних яблук, по 1 жмені родзинок без кісточок, чорносливу, кураги, 10 штук цибулі шалот (2 ріпчасті цибулі), 1 головка часнику, 1,5-2 кг картоплі.

Кмин, коріандр і кілька горошин чорного перцю розтерти в ступці разом із сіллю.

Гуску випотрошити, зрізати жир, помити, відрізати крила, обсушити. Натерти тушку сумішшю товчених спецій. Всередину птиці спеції додавати не треба, оскільки яблука і сухофрукти, які будуть всередині, повинні готуватися без солі і спецій. Накрити гуску плівкою й поставити в прохолодне місце на 2-3 години.

Зелені яблука нарізати кубиками, змішати з сухофруктами, начинити цією сумішшю гуску, але нещільно, інакше вона не пропечеться. Перев’язати лапки шпагатом. На дно вогнетривкого посуду з високими краями викласти гусячий жир, а зверху гуску спинкою вниз. Поставити в розігріту духовку. Через півгодини вийняти й полити жиром, що виділився. Ще через півгодини злити весь жир в інший вогнетривкий посуд. Гуску полити вином і поставити в духовку ще на півгодини. 3-кілограмова гуска повинна запікатися 3 години.

Після цього червоні яблука наколоти виделкою в кількох місцях і викласти навколо гуски. Поставити ще на 10 хвилин у духовку, потім витягнути, полити гусячим соком і ще 10 хвилин потримати на вогні.

Тим часом підготувати гарнір. У посуд з жиром покласти цибулинки шалот або порізану на 4 частини ріпчасту цибулю, зубчики часнику в лушпинні, картоплю, розрізану на дві або чотири частини. Посипати сіллю і кмином, перемішати і поставити в духовку. Запікати до готовності.

ДЕСЕРТИ НА НОВИЙ РІК

Без солодощів не обходиться жоден святковий стіл, а тим паче новорічний. Враховуючи те, що Півень любить фрукти та ягоди, пропонуємо приготувати з них десерти.

Найпростіший – фруктовий салат з тих фруктів і ягід, які ви любите чи можете купити. До прикладу, мандаринки, ківі, банани почистити, порізати, поскладати в посудину, посипати цедрою, добряче скропити цитриновим соком, посипати цукровою пудрою, перемішати. Якщо такий фруктовий салат їстимуть лише дорослі, то додайте до нього трохи коньяку. А щоб десерт виглядав святково, його можна викласти порційно у кошички з помаранч.

Можна й простіше, але також дуже смачно – печені яблука з медом, горішками й родзинками. Однак їх можна ефектно подати на стіл: полити зверху коньяком і підпалити.

А щоб зовсім по-святковому було, можна трошки потратити часу і подати фрукти у вигляді новорічної ялинки.

Вогняне шоколадне фондю

Якщо вже наступного року господарем стане Півник не простий, а Вогняний, то чому б на столі не бути не звичайному десерту, а палаючому фондю?

200 мл вершків жирністю 30%, 200 г чорного шоколаду, 30 мл коньяку, 1 ст. л. меду, по столовій ложці подрібнених грецьких і мигдальних горіхів, будь-які свіжі фрукти, порізаний кубиками бісквіт.

Підготувати фондю, встановити його чашу на водяну баню. Змішати шоколад (попередньо поламати на кубики), вершки, горіхи, мед, коньяк, щоб вийшла однорідна тепла маса.

Після досягнення однорідності переставити чашу на підставку, запалити свічку. Приготовлені шматочки фруктів, бісквіта, насаджуючи на шпажки занурювати в теплу ароматну масу і насолоджуватися новорічною ніччю в колі сім’ї та друзів!

Новорічні цукерки

Рафаело – одні з найулюбленіших цукерок дорослих і дітей. Приготувати їх легко можна в домашніх умовах. Це стане прекрасним десертом на Новий рік.

На 30 цукерок потрібно: 400 г згущеного молока, 250 г кокосової стружки, 50 г вершкового масла, 30 штук мигдалю, трохи ваніліну.

Насамперед слід висипати кокосову стружку в окрему ємність, залишивши трохи для посипання зверху. Далі до кокосової стружки потрібно додати ванілін, розм’якшене вершкове масло і згущене молоко − ретельно перемішати.

Закрити ємність харчовою плівкою і поставити в холодильник на 7-10 годин.

За цей час можна підготувати горіхи. Заливаємо окропом мигдаль на 3-4 хвилини і знімаємо шкірку. Потім потрібно їх підсушити на пательні протягом 3 хвилин. Дістаємо з холодильника масу й формуємо кульки у вигляді цукерки. У центр кульки вставляємо мигдаль. Кульки посипаємо зверху кокосовою стружкою. Після цього цукерки знову ставимо в холодильник на 3-4 години.

Торт «Перли княгині»

Цей торт ви просто повинні спробувати! Це − ромові кульки, загорнуті у ніжну масу, накладену на тоненьке тісто, з делікатним відтінком полуничного смаку. Це справжній рай для наших смакових рецепторів!

Тісто: 500 г борошна, 250 г вершкового масла, 4 жовтки, 3 ст. л. вершків (30%), 2 ч. л. розпушувача для тіста, 1 ст. л. цукрової пудри, грецькі горіхи, родзинки, мигдаль, 2 ст. л. какао, 0,5 ч. л. харчової соди; 100 г полуничного джему.

Крем: 3 жовтки, 50 г картопляного крохмалю, 180 г цукрової пудри, 1,5 скл. молока, 250 г вершкового масла, ваніль.

Ромовий пунш: 250 мл води, 4 ст. л. рому (можна замінити коньяком), 3 ч. л. цукру, 2 ч. л. ванільного цукру.

Шоколадна помадка: 250 г чорного шоколаду, 3 ст. л. молока.

У миску просіяти борошно, додати м’яке вершкове масло, яєчні жовтки, вершки, цукрову пудру і розпушувач. Замісити гладке тісто. Розділити його на дві однакові частини. До однієї додати какао і 0,5 чайної ложки харчової соди. Другу частину (білу) розкачати товщиною близько 1,5 см і викласти на тортівницю, застелену папером для випічки.

Білий корж намащуємо полуничним джемом. Темне тісто розкачати і поділити на однакові квадратики (приблизно 28). На кожен квадрат покласти подрібнені грецькі горіхи, мигдаль і родзинки, загорнути і сформувати кульки.

Викласти кульки акуратними рядами на білий корж. Пекти в попередньо нагрітій духовці до 180 градусів приблизно 45 хвилин.

Поки корж печеться готуємо крем. Розтерти жовтки з цукром, додати 0,5 склянки молока і картопляний крохмаль – добре перемішати. Цю масу, помішуючи, повільно вливаємо в гаряче, але не кипляче молоко (1 склянка) і мішати, поки маса не загусне. Коли маса охолоне розтерти її з вершковим маслом (поступово додавати по 1 столовій ложці).

Тепер готуємо ромовий пунш. Закип’ятити воду з цукром, забрати з вогню і охолодити. Додати ванільний цукор, ром і ретельно перемішати. Коли коржі вже спеклися і охололи, змочити темні кульки ромовим пуншем.

Намащуємо корж кремом, акуратно розподіляючи його між кожною кулькою.

Врешті полити торт шоколадною помадкою, приготовленою з розтопленого на водяній бані шоколаду з трьома столовими ложками молока. Торт поставити на холод на ніч.

Торт «Перли княгині» доволі трудомісткий і калорійний, але ж який смачний!

Один раз на рік ми можемо дозволити собі невеликий шматочок цієї насолоди.

НАПОЇ ТА КОКТЕЙЛІ

Підбираючи напої, ми завжди звертаємо увагу на те, яке меню страв на нашому столі. До нежирних салатів, риби та сиру ідеально підходить біле вино, до м’яса – червоне, а горілку подають до ситних страв. На рік Півня на столі обов’язково повинні бути натуральні напої (соки, морси) або коктейлі (до речі, у перекладі з англійської – хвіст півня) – він це безумовно оцінить.

Коктейлі безалкогольні

«Маленький принц»

На одну порцію: по 50 мл абрикосового і лимонного соку, 100 мл яблучного соку.

Всі соки збити, влити в охолоджену склянку, вкинути кубик льоду. Склянку прикрасити долькою цитрини.

«День і ніч»

100 мл кока-коли, 50 мл холодної міцної кави, 20 г ванільного морозива.

Змішати кока-колу і каву, вилити у високий келих. Зверху покласти кульку ванільного морозива.

Алкогольні коктейлі

«Ніжний поцілунок»

Пляшка шампанського, 200 мл гранатового соку, зернята граната.

Змішати шампанське із соком. В охолоджені фужери вкинути кілька зернят граната, влити коктейль.

«Апельсинове мохіто»

100 мл білого рому, 200 мл апельсинового соку, 200 мл газованої води, 2 апельсини, кілька стебел свіжої м’яти, цукровий сироп – за смаком, кубики льоду.

Апельсини помити і нарізати на скибки. Помити і перебрати м’яту. У високу склянку покласти одну-дві скибки апельсина, кілька листочків м’яти, додати ложечку цукру або влити трохи сиропу. Все це перемішати, трохи роздавлюючи апельсини і м’яту. Додати кубики льоду, ром, влити апельсиновий сік, газовану воду. Прикрасити склянку апельсиновою цедрою.

«Крамбамбуля» 🙂

0,5 л горілки, 2 ст. л. меду, 0,2 г мускатного горіха, 1 ч. л. кориці, 7-8 гвоздичок, 5-6 горошин перцю.

Склянку горілки змішати зі склянкою води, додати прянощі, мед – довести до кипіння, зменшити вогонь і поварити 10 хв. Відставити, влити решту горілки, залишити в закритій посудині на хвилин 10-15. Перецідити через чотири шари марлі. У пляшку кинути кілька горошин перцю, залити приготованим напоєм.

Французький глінтвейн

1 пляшка червоного вина, 150 г цукру, 100 мл міцної натуральної кави, 50 мл коньяку, 1/4 лимона (цедра і сік).

Розігріти вино, додати цукор і каву. З лимона витиснути сік, зняти цедру додати до глінтвейну, все разом варити кілька хвилин. Наприкінці варіння влити коньяк і вимкнути вогонь. Дати настоятися 5 хвилин.

Смачного! Щасливого Нового року!