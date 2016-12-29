Поїзд Інтерсіті «Дарниця – Трускавець – Дарниця» три дні курсуватиме лише до Львова

29, 30 та 31 грудня швидкісний поїзд Інтерсіті+ №743/744 Дарниця – Трускавець – Дарниця курсуватиме до Львова

Із технічних причин та у зв’язку із зменшенням попиту на перевезення у новорічну ніч тимчасово обмежується маршрут курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ № 743/744 сполученням Дарниця – Трускавець – Дарниця до станції Львів відправленням із станції Дарниця 29, 30, 31 грудня, із Трускавця 30, 31 грудня та 1 січня 2017 року.

Швидкісний поїзд курсуватиме згідно з чинним графіком руху: відправлення зі ст. Дарниця о 16:57 та прибуття до Львова о 22:23. Поїзд прослідує із зупинками на станціях Київ-Пасажирський (17:11-17:18), Святошин (17:32-17:33), Коростень (18:50-18:51) та Підзамче (22:14-22:15).

У зворотному напрямку 30, 31 грудня та 1 січня 2017 року зі Львова поїзд відправиться о 06:19 та прибуде на ст. Дарниця о 11:46 із зупинками на станціях Підзамче (06:27-06:28), Коростень (09:52-09:53), Святошин (11:11-11:12) та Київ-Пасажирський (11:23-11:31).

Квитки доступні на порталі бронювання квитків http://booking.uz.gov.ua/ та в усіх залізничних касах.