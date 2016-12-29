Порошенко заявив про ймовірність терактів

На сьогодні цілком ймовірними залишаються терористичні акти та диверсії на об’єктах критичної інфраструктури, заявив президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО.

«СБУ вміє попереджати ці загрози, але нам потрібна міжвідомча координація», – наголосив Порошенко, додавши, що важливо обмінюватися досвідом з країнами-партнерами.

Зі слів президента, загалом впродовж останніх двох місяців на об’єктах п’яти відомств та тридцяти одного державного інформаційного ресурсу виявлено близько шести з половиною тисяч спланованих кібератак.

«Питання кібербезпеки стоїть в якості основних викликів на сьогоднішній день і під час самітів НАТО, і під час проведення наших комісії. Створено спеціальний трастовий фонд. Тому винесення сьогодні на засідання РНБОУ питання кібербезпеки є абсолютно актуальним», – сказав президент.

Він наголосив, що розслідування низки інцидентів вказує на причетність до них напряму чи опосередковано спецслужб Росії.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що за потужними кібератаками, які відбувались останнім часом, стоять кіберзлочинці з РФ.