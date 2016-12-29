Україна і Польща продовжили роботу пішохідного пункту пропуску Угринів

Прикордонні відомства України та Польщі погодили продовжити на термін 6 місяців (до 30 червня 2017 року) пілотний проект, за яким в пункті пропуску «Угринів – Долгобичув» здійснюється оформлення осіб, які перетинають україно-польський кордон у пішому порядку.

Нагадаємо, що пропуск осіб у пішому порядку у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Угринів – Долгобичув» був запроваджений 1 липня 2015 року, інформує прес-служба львівського прикордонного загону ЗРУ ДПУ.

Продовження терміну реалізації цього пілотного проекту сприятиме подальшому розвитку добросусідських відносин жителів прикордоння України та Польщі.