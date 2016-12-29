П’яний водій-порушник потрапив у ДТП у Львові, втікаючи від патрульних (ФОТО)

ДТП сталася на вулиці Стрийській близько третьої години ночі

Як повідомила Патрульна поліція Львова, інспектори помітили автомобіль Honda Civic, який проїхав на червоний сигнал світлофора. Водій не відреагував ні на червоні проблискові маячки, ні на звернення через гучномовець, а навпаки – збільшив швидкість і почав утікати від екіпажу патрульних.

Під час переслідування патрульні неодноразово повторювали вимоги до водія зупинитися. На вулиці Княгині Ольги він не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості та, не впоравшись із керуванням, в’їхав у дорожній знак «Виїзд на дорогу з одностороннім рухом», а після цього виїхав на трамвайну колію.

У водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка на пристрої драгер показала – 0,81 проміле. На водія винесли постанову за порушення ПДР і три протоколи: за скоєну ДТП, за не виконання вимог про зупинку та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.