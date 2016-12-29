Очільник Мінінфраструктури сказав, коли в Україні з’являться платні дороги

За словами міністра інфраструктури, інвестори зможуть почати будувати через рік, а дорога буде через два-три роки

Міністерство інфраструктури веде перемовини з двома інвесторами, які готові як експеримент побудувати перший відрізок платних доріг в Україні, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Про це повідомляє УНІАН.

“У нас проведено переговори з двома компаніями західними, які теоретично готові спробувати (побудувати платні дороги. – Ред.), як воно піде в Україні – взяти невеликі відрізки, декілька десятків кілометрів для того, щоб просто мати експеримент. Я думаю, що наступного року ми почнемо з ними цю роботу”, – зазначив Омелян.

Крім того, він наголосив, що інвестори зможуть почати будувати через рік, а дорога буде через два-три роки. Паралельно з перемовинами з інвесторами ведеться робота над новим концесійним законодавством.

“Я думаю, що закон буде десь у березні-квітні, дай Боже, представлений у Верховній Раді. Планувався на грудень, але трошки не встигає та міжнародна юридична компанія, яка взялася за його розробку. Це буде базою для концесійних доріг. Концесійні дороги можливі лише паралельно до наявних державних безплатних доріг”, – сказав міністр.