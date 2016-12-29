Новорічно-різдвяні заходи у Львові (програма)

Пропонуємо до вашої увагу програму основних заходів новорічно-різдвяних святкувань у Львові

Традиційно святковий настрій у місті створює Львівський різдвяний ярмарок, який триватиме до 20 січня. Уже 8 років поспіль Різдвяний ярмарок є епіцентром святкувань Різдва у Львові. Проспект Свободи та пл. Ринок перетворюються на різдвяне містечко зі стилізованими дерев’яними будиночками та новорічно-різдвяною ілюмінацією. Тут можна поласувати справжньою галицькою кухнею та придбати ексклюзивні сувеніри на згадку.

13 грудня – 29 сiчня

Виставка «Гуцульське Різдво». Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, пр. Свободи 20. Виставка з фондів Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького та приватних збірок – Гуцульське Різдво. Народне мистецтво Гуцульщини ХІХ – першої третини ХХ століття.

Зустріч Нового року (28 грудня 2016 р. – 2 січня 2017 р.)

31 грудня – 1 січня (новорічна ніч)

Унікальне святкування Нового року на пл. Ринок: джаз-вечірка та проектування новорічного відліку часу на Ратуші. Також святкування Нового року відбудуться і в Парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького.

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30 грудня

– Ігрове шоу «Новорічні витребеньки» (конкурси, вікторини, ігри), Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Гра-змагання «Новорічне поле чудес», Бібліотека-філіал №35, вул. Шевченка, 2

– Пізнавально-розважальний колаж «З передзвоном на поріг вже ступає Новий рік», Бібліотека-філіал №24, вул. Дніпровська, 11

– Online-подорож «Новий рік вирує світом», Бібліотека-філіал №11, вул. Городоцька, 73

30-31 грудня та 7, 8, 9 січня

Вистава «Коли ангели спускаються на землю» від театру «Воскресіння». Дворик Ратуші, пл. Ринок, 1

Зробіть своє Різдво незабутнім разом з ангелами, які спустяться з небес, щоб запалити Вашу Різдвяну зірку і подарувати Вам щастя на весь рік!

30-31 грудня

Новорічний Карнавал у Львові. Another Land CARNAVALклуб. !FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24

30 і 31 грудня відбудеться фестиваль електронної музики AnotherLand CARNAVAL – дивовижне дійство з унікальними декораціями, світловими і відео інсталяціями та унікальною театральною виставою від шоу-балету «BioKukly».

2 січня

Новорічний вечір в Опері. Олександр Божик. Оперний театр, пр. Свободи, 28

Уже традиційно, 14 років поспіль, компанія «ДікАрт» запрошує провести вечір 2 січня у Львівській Опері. Цього року для львів’ян та гостей міста виступатиме скрипаль-віртуоз Олександр Божик, який приготував особливу програму, залучивши до неї оркестр з рок-групою та унікальними солістами.

Святкування Різдва (3-10 січня 2017 р.)

3 січня

– «Казка різдвяної ночі», виставка дитячих творчих робіт (малюнки, витинанки, ялинкові іграшки), Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– «Новорічні побажання від улюбленого героя», костюмована вистава-імпровізація та аквагрим (Канікули в бібліотеці), Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Конкурс новорічних саморобок для учнів 1-5 кл. “Ялинкові прикраси власноруч”, Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Святкова бібліолотерея «Новий рік вітає всіх», Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– «Що рік Півня нам готує?», інформаційна хвилинка, ознайомлення користувачів з 2017 роком – роком Вогняного Півня, Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Майстер-клас для юних читачів «Новорічні прикраси», Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Різдвяна містерія «Радіємо всі нині», Бібліотека-філіал №4, вул. Антоненка-Давидовича, 10

– Творчі студії «Сніг сріблястий, сніг пухнастий», Бібліотека-філіал №10, вул. Залізняка, 5

– Web-мандрівка «В гості до Санта-Клауса!», Бібліотека-філіал №11, вул. Городоцька, 73

– Святкове мереживо «Світла радість Різдвяного дива», Бібліотека-філіал №27, вул. Б. Хмельницького, 175

– Новорічні віражі «Країнами світу», Бібліотека-філіал №35, вул. Шевченка, 2

4 січня

– Книжкова хуртовина «Різдвяне диво», Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Зимовий кінозал «Відпочиваємо з мультфільмами», Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– «Різдвяні історії з книжкової шафи» аудіо година (читаємо казки), Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Літературний сніданок «Випав Різдвяний сніг», Бібліотека-філіал № 42, вул. Патона, 4/2

– Літературно-творчий мікс «Різдвяний ангелик» (за однойменним твором М. Людкевич), Бібліотека-філіал №27

– Літературний слем-турнір «Різдвяна заметіль», Бібліотека-філіал №26, вул. Окружна, 29

– Етнографічні посиденьки «Різдвяні зірочки», Бібліотека-філіал №24, вул. Дніпровська, 11

– Майстерка радості «Різдвяний вінок», Бібліотека-філіал №4, вул. Антоненка-Давидовича, 10

– Святкові забави «Час на колядку», Центральна дитяча бібліотека, Відділ обслуговування учнів 5-9 класів, вул. Т. Окуневського, 3

– Мандрівна гра «А у нас на Новий рік!», Народний дім «Збоїща», вул. Мурована, 32.

5 січня

– Розмальовуємо різдвяні пряники, хенд-мейд заняття з декорування кольоровою глазуррю, Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Вікторина «Різдвяні свята», Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Майстер клас із виготовлення різдвяного павука «Різдвяний павук – оберіг для родини», Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Online-квест «Передріздвяні клопоти янголів», Центральна дитяча бібліотека, Мультицентр «Флешка», вул. Т. Окуневського, 3

– Святкова фантазія «Різдвяні візерунки», Бібліотека-філіал №11, вул. Городоцька, 73

– Літературний диліжанс «Різдвяні історії». Творча майстерня «Чарівництво власноруч. Різдвяні віночки», Бібліотека-філіал №11, вул. Городоцька, 73

– Конкурс Новорічних листівок «Плете зима мереживо сніжинок», Бібліотека-філіал №35, вул. Шевченка, 2

6 січня

– Встановлення різдвяного Дідуха

Дата проведення: 6 січня об 11.30-12.00, пл. Яворського

Дідух є основним символом Нового року і Різдва. Дідух – це сніп пшениці, що символізує прихід пращурів. Центром міста пройде святкова процесія, лунатиме коляда.

– Етногра «Накриваємо різдвяний стіл», Бібліотека-філіал №11, вул. Городоцька, 73

– Надвечір’я Різдва Христового, ЛДХШ «Дударик», вул. Коперника, 27

7 січня

Літургія у свято Різдва Христового, ЛДХШ «Дударик», вул. Коперника, 27

7 січня

Фестиваль вертепів

Добра традиція Різдвяного ярмарку у Львові – фестиваль вертепів. Десятки колективів та дружніх компаній діляться своїм, неповторним та колоритним варіантом різдвяної вистави. Виступи відбуваються на головній сцені ярмарку біля міської ялинки, тож усі, хто прогулюється центром міста, неодмінно побачать це уособлення різдвяних традицій у формі п’єс.

7-9 січня

Свято пампуха, Шевченківський гай

На сцені Свята відбудуться традиційні конкурси, серед яких конкурс на найкращу господиню «Смачненький пампушок» та конкурс на найкращий вертеп.

7-9 січня

«Різдво в Гаю». Музей народної архітектури та побуту “Шевченківський гай”

7-9 січня у Музеї народної архітектури та побуту «Шевченківський гай» організують свято «Різдво в Гаю» – місце зустрічі львівських родин, друзів та гостей міста. Традиційно відкриють свої двері садиби гаю, де відбуватимуться майстер-класи, читання різдвяних казок, гості спільно колядуватимуть від хати до хати, що створить особливу родинну атмосферу.

7-22 сiчня

XVІІІ Всеукраїнський Різдвяний фестиваль “ВЕЛИКА КОЛЯДА”. пл. Музейна, 3, храм Пресвятої Євхаристії.

Празник Різдва Христового відіграє особливу роль у релігійно-духовному житті кожної людини. Різдвяні традиції українського народу особливо підкреслюють велич приходу у світ Божого Сина, котрий своєю присутністю серед нас з’єднав Небо із Землею. Фестиваль має на меті глибше пізнання та популяризацію різдвяних традицій усіх куточків України.

8 січня

Хода звіздарів, пл. Ринок, пр. Свободи

Яскраві зірки, зроблені старими майстрами та їхніми учнями, сповіщають усім навколо про народження Христа. Ця традиція роками підтримується у Львові, і звіздарі по-доброму хизуються своїми унікальними та різнобарвними зірками, проходячи центральними вулицями міста до серця ярмарку – голосної сцени на ярмарковій площі.

– «Львів на Різдво» (Канікули в бібліотеці), Прогулянка на оглядовий майданчик Високого Замку, Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

8-9 січня

Різдвяні чудеса в театрі Лесі. Дворик театру, мала сцена Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки. вул. Городоцька, 36.

9 січня

– Цикл «Від Миколая до Різдва – від Різдва до Водохреща» «Новорічний серпантин» – відео-перегляд мультфільми та пісні про Новий рік (з дітьми малозабезпечених сімей), Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Конкурс колядок з дітьми Катехитичної школи «Різдвяна неповторна мить», Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Фольклорні посиденьки ”Колядують зорі на Різдво Христове”. (звичаї, традиції, колядки), Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Різдвяна мозаїка «Свято! Сніг! Зима! Різдво!», Бібліотека-філіал №36, вул. Мишуги, 3

– Гурман-вихваляння «Чия кутя смачніша?», Бібліотека-філіал №3, вул. Хвильового, 3

– Година святкових спокус «Мед, мак, пшениця – солодка традиція», Центральна дитяча бібліотека, Відділ обслуговування учнів 5-9 класів, вул. Т. Окуневського, 3

9-10 січня

– ІХ Всеукраїнський багатожанровий мистецький фестиваль-конкурс «Розмаїті самоцвіти». Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки. Велика сцена. вул. Городоцька, 36.

10 січня

– «Різдвяна історія-подарунок» – non-stop storytelling (за розповідь короткої різдвяної історії наші гості отримають солодкі призи), Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Гра-вікторина «Зимова круговерть». Ознайомлення юних користувачів з традиціями святкування Нового року у формі гри-вікторини, Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Вертепне дійство спільно з ЛОГО “Щаслива Родина”, Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– “Хай рік Новий, Різдво Христове, Вам подарують дні казкові…”, виставка-конкурс дитячих малюнків (учнів 1-5 кл.), Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Виставка виробів декоративно-ужиткового мистецтва «Різдвяна казка», Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Майстер-клас з аплікації «Новорічна листівка», Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Свято коляди «Мелодії Різдва», Центральна дитяча бібліотека, Відділ обслуговування дошкільнят та учнів 1-4 класів, вул. Т. Окуневського, 3

– Новорічне конфетті «Сипле зимонька святами», Бібліотека-філіал №10, вул. Залізняка, 5

– Розважально-пізнавальний квік-тайм «Поговоримо про Новий рік…», Бібліотека-філіал № 19

– Етнокалейдоскоп «Святвечір: традиції, символи, обряди», Бібліотека-філіал №22, вул. Петлюри, 41

– Різдвяне дійство «По всьому світу стала новина…», Бібліотека-філіал №29, Брюховичі, вул. Незалежності України, 31

Старий Новий Рік та Маланка (11-16 січня 2016 р.)

11 січня

– Майстер-клас з виготовлення новорічних прикрас «Дива з паперу», Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Конкурс загадок «Сніжинкова розважалочка», Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Народознавчий калейдоскоп «Новорічні та різдвяні свята в Україні», Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Вертепне дійство «У сяйві Різдвяної зірки», Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– День різдвяних подарунків, Бібліотека-філіал №9, вул. Личаківська, 189

12 січня

-«Хай Різдво у вашу хату принесе добра багато». Фольклорні посиденьки за участю гурту “Досвітні вогні”, Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Вертеп «Різдвяна феєрія», Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Майстер-клас пап’є- маше “Різдвяний дзвоник”

– Вечорниці «Різдвяна містерія із Миколою Гоголем», Центральна дитяча бібліотека, вул. Т. Окуневського, 3

13-14 січня

Міжнародний Різдвяний фестиваль

Свого не цурайтесь, і чужого научайтесь. Колективи з Білорусі, Польщі, Чехії та інших міст України привезуть до Львова свої різдвяні колядки, пісні та танці. Знайомимо іноземних гостей зі Львовом та самі знайомимось із фольклором країн-сусідів.

14 січня

Різдвяний концерт, ЛДХШ «Дударик», вул. Коперника, 27

15 січня

– Коляда на Повітряній, КМЦ “Супутник”, Народний дім Левандівки, вул. Широка, 1

– Велика різдвяна вистава (16.00), Вертеп, колядки – народний хор “Левада”, народний гурт “Ретро”, Народний дім Левандівки

– Коляда на Рясному, вул. Шевченка, 390

– Маланчині забави «Ой коляда, колядиця», Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Від хати до хати йдемо колядувати, привітання для людей з інвалідністю (користувачів бібліотеки) від колективу бібліотеки та інших користувачів), Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– «Чарівне Різдво», арт мандрівка з учнями Львівського державного училища фізичної культури, Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

– Етноколаж «Маленькі колядники», Бібліотека-філіал № 13

– День сімейного відпочинку «Коляда, коляда», Бібліотека-філіал № 42, вул. Патона, 4/2

16 січня

Різдвяні забавки «День пампуха у бібліотеці». У день пампуха – колядуємо, пригадуємо звичаї Різдвяних свят, читачі смакують пампухами, проводимо конкурси найсмачнішого пампуха і пампухоїдів, Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

Водохреща (17 – 28 січня 2017 р.)

17 січня

Вікторина «Кришталевий дзвін зими», Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

18-19 січня

Конкурс льодових скульптур

За народними переказами, на Йордан вода має цілющі властивості. На Різдвяному ярмарку з води творять магію – скульптори різьблять неймовірні льодові фігури та змагаються за звання найкращого.

19 січня

– Свято Водохреща. Загальноміське освячення води, пл. Ринок, 1.

Традиційно у Львові освячення води звершується за участю представників Української Греко-католицької Церкви, Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Автокефальної Православної Церкви, Української Православної Церкви, Вірменської Апостольської Церкви та Римо-Католицької Церкви

– Конкурс на найсмачніший пампух, Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

20 cічня

Літературна ігрова вікторина «Пригоди Різдвяної ночі», Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

22 січня

Голосні читання «Магія зими», Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

23 січня

«Зима прийшла з дарами з добрими святами», театралізований ляльковий вертеп від музично-драматичної студії «Шпаки» ЦДЮТ, Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

24 січня

Різдвяні посиденьки «Від Романа до Йордана» (ознайомлення із традиціями та звичаями, святкування Різдвяних свят), Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

25 січня

Різдвяне дійство «Бо в цю ніч Христос родився». Відтворення традиції вертепу, популяризація українських народних традицій, творчий підхід до створення образів, створення святкового настрою. Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а

25-26 січня

«Різдвяні концерти» («Відлуння Різдва»), ЛДХШ «Дударик», вул. Коперника, 27

28 січня

Презентація дитячих малюнків «Зимова феєрія», Бібліотека для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а.