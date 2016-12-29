Найбільша італійська авіакомпанія почне літати з аеропорту “Київ”

Найбільша італійська авіакомпанія Alitalia з 2 травня 2017 року відновить прямий рейс до Риму з Києва після тривалої перерви, проте до іншого аеропорту – Жуляни замість Борисполя.

Як повідомила прес-служба аеропорту, рейси будуть виконуватися щодня на літаках типу А320 і А319, приліт до Києва о 02:50 виліт з Києва о 05:00 за місцевим часом.

“Ранкове прибуття в аеропорт Фьюмічіно дозволить пасажирам з Києва швидко і зручно дістатися до більшості міст Італії, Європи і Північної Америки”, – наголошується в повідомленні.