На Жовківщині дівчина-сирота отримала власну квартиру

Сьогодні, 29 грудня, на Жовківщині Оксані Варениці – особі із числа дітей, позбавлених батьківського піклування, вручили право власності на квартиру.

Про це повідомили у службі у справах дітей Львівської облдержадміністрації.

“Однокімнатна квартира розташована у смт. Магерів Жовківського району. Загальна площа житла – майже 40 метрів квадратних”, – розповідає начальник служби Володимир Лис.

За його словами, вартість квартири становить 246 000 грн, з яких 147 000 грн виділили із бюджету Львівської обласної ради, 46 000 грн – з бюджету Жовківської районної ради, 53 000 грн – із бюджету Дублянської міської ради.

Упродовж 2016 року у Жовківському районі, у рамках реалізації районної програми, придбали житло 4-ом особам із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, Дублянська міська рада долучилась до придбання житла 2 особам, із числа дітей, позбавлених батьківського піклування.

Окрім того, поза межами Програми цьогоріч забезпечено житлом 1 дитину, позбавлену батьківського піклування, та 1 дитину-сироту, а також 2 осіб з числа дітей-сиріт.