На Львівщині визначили переможців конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентів (прізвища)

Днями у Львові підбили підсумки ІІ (обласного) етапу XVII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації
Про це повідомляє Освітній портал Львівщини. Цьогоріч участь у конкурсі взяли близько 80 студентів – переможців попереднього етапу.
За результатами конкурсу переможцями стали:
Перший рівень завдань:
І місце – Маркітан Маргарита Олександрівна (Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства);
ІІ місце – Коновалюк Марія Русланівна (ВСП Львівський коледж «Інфокомунікації» Національного університету «Львівська політехніка»);
ІІІ місце – Лазор Лілія-Василина Ігорівна (Стрийський коледж Львівського національного аграрного університету).
Другий рівень завдань:
І місце – Пастернак Олена Ярославівна (Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства);
ІІ місце – Романів Андріана Ярославівна (ДВНЗ «Дрогобицький механіко-технологічний коледж»);
ІІІ місце – Брицька Марта Романівна (Львівський техніко-економічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»).
Третій рівень завдань:
І місце – Коханець Христина Андріївна (КЗ ЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака»);
ІІ місце – Войчишин Наталія Богданівна (КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича»);
ІІІ місце – Дубенська Тетяна Ігорівна (КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича»).
Четвертий рівень завдань:
І місце – Козак Наталія Романівна (Національний університет «Львівська політехніка»);
ІІ місце – Сагайдак Ольга Романівна (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);
ІІІ місце – Захарченко Анастасія Вікторівна (Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка).
П’ятий рівень завдань:
І місце – Багай Тереза Ярославівна (Львівський національний університет імені Івана Франка);
ІІ місце – Іванишин Тетяна Василівна (Національний університет «Львівська політехніка»);
ІІІ місце – Бринько Іванна Михайлівна (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка).