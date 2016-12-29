На Львівщині визначили переможців конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентів (прізвища)

Днями у Львові підбили підсумки ІІ (обласного) етапу XVII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації

Про це повідомляє Освітній портал Львівщини. Цьогоріч участь у конкурсі взяли близько 80 студентів – переможців попереднього етапу.

За результатами конкурсу переможцями стали:

Перший рівень завдань:

І місце – Маркітан Маргарита Олександрівна (Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства);

ІІ місце – Коновалюк Марія Русланівна (ВСП Львівський коледж «Інфокомунікації» Національного університету «Львівська політехніка»);

ІІІ місце – Лазор Лілія-Василина Ігорівна (Стрийський коледж Львівського національного аграрного університету).

Другий рівень завдань:

І місце – Пастернак Олена Ярославівна (Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства);

ІІ місце – Романів Андріана Ярославівна (ДВНЗ «Дрогобицький механіко-технологічний коледж»);

ІІІ місце – Брицька Марта Романівна (Львівський техніко-економічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»).

Третій рівень завдань:

І місце – Коханець Христина Андріївна (КЗ ЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака»);

ІІ місце – Войчишин Наталія Богданівна (КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича»);

ІІІ місце – Дубенська Тетяна Ігорівна (КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича»).

Четвертий рівень завдань:

І місце – Козак Наталія Романівна (Національний університет «Львівська політехніка»);

ІІ місце – Сагайдак Ольга Романівна (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);

ІІІ місце – Захарченко Анастасія Вікторівна (Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка).

П’ятий рівень завдань:

І місце – Багай Тереза Ярославівна (Львівський національний університет імені Івана Франка);

ІІ місце – Іванишин Тетяна Василівна (Національний університет «Львівська політехніка»);

ІІІ місце – Бринько Іванна Михайлівна (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка).