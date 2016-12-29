На Львівщині правоохоронці вилучили більше 3000 піротехнічних виробів

З 15 грудня працівники поліції Львівської області проводять рейди в місцях можливої реалізації несертифікованих або ж саморобних феєрверків, салютів та інших аналогічних виробів.

Перевірки триватимуть до 15 січня 2017 року.

Як повідомив начальник відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Головного управління Національної поліції у Львівській області підполковник поліції Віктор Катерина, до комплексу заходів залучатимуться спеціально створені групи з працівників превенції та інших зацікавлених служб.

Під час перевірок правоохоронці виявлятимуть не тільки канали контрабандного ввезення піротехніки на територію країни, а й осіб, які займаються її виготовленням та збутом, не маючи на це відповідних дозволів, а також тих, хто нехтує заходами безпеки при використанні.

За два тижні, що минули від початку заходів, працівники поліції перевірили 126 стихійних ринків на території області – місця з найвищою вірогідністю торгівлі контрафактними петардами та феєрверками. За результатами рейдів вилучено понад 3000 піротехнічних виробів, що реалізовувалися населенню з порушеннями чинного законодавства.

Загалом правоохоронці склали 12 адміністративних протоколів за ст.195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів).

Цією статтею передбачене покарання у вигляді штрафу від тридцяти п’яти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів. Якщо ж особа протягом року вже піддавалася адміністративному стягненню за таке ж порушення, розмір штрафу може становити від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У Пустомитівському, Кам’янка-Бузькому, Золочівському районах та у Франківському районі міста Львова складено по два адміністративних протоколи за ст. 195-6 КУпАП. У Бродівському. Мостиському. Жидачівському та Радехівському районах зафіксовано по одному такому випадку.

Серед складених протоколів переважають ті, що стосуються продажу піротехніки у невідповідних місцях та без дозвільних документів. Проте є і факти порушення правил використання піротехнічних виробів. Вони, зокрема, зафіксовані у Бродах та Золочеві, де громадяни підривали петарди у громадських місцях.

В області працює понад 60 торгових об’єктів, які мають відповідні ліцензії на право здійснення їх продажу. При купівлі феєрверків та салютів необхідно перевірити термін їх придатності та наявність інструкції. Без цього піротехнічна продукція, швидше за все є несертифікованою, а її продаж та реалізація не відповідають чинному законодавству, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.