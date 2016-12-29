На Київщині масово виробляли контрафактну електрокабельну продукцію (ФОТО)

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили на Київщині масштабне виробництво підробленої електрокабельної продукції, яка не відповідала державним стандартам якості та безпеки

Про це повідомляє Служба безпеки України. Правоохоронці встановили, що зловмисники налагодили у Київській області нелегальне виробництво неякісної кабельно-провідникової продукції. Контрафакт ділки реалізовували будівельним та монтажним організаціям під виглядом сертифікованої продукції, у тому числі іноземного виробництва.

Неякісний вогнестійкий електрокабель, які виготовляли зловмисники, встановлювали на великих промислових підприємствах, у торговельно-розважальних центрах і багатоповерхових житлових будинках. За висновками експертів, це створює передумови для виникнення надзвичайних ситуацій. За статистикою, майже 30% пожеж в Україні, де щороку гине до 500 осіб, спричинені саме фальсифікованою кабельно-провідниковою продукцією.

Співробітники спецслужби з’ясували, що загальний обсяг реалізованого зловмисниками неякісного контрафактного товару тільки у 2016 році становив понад 200 мільйонів гривень.

Під час обшуків у столичному офісі ділків і на виробництві у Київській області оперативники СБ України вилучили документацію, яка підтверджує виготовлення контрафактної продукції та велику суму готівки. Незаконне виробництво та реалізацію вже виготовленої продукції припинено.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.