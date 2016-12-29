На фасаді будинку у Львові встановлять інформаційну таблицю Петлюрі

Виконавчий комітет міськради погодив встановлення інформаційної таблиці українському державному та громадському діячеві, голові Директорії та головному отаману Армії УНР Симону Петлюрі на фасаді будинку № 17 однойменної вулиці.

Про це інформує прес-служба ЛМР.

Функції замовника на проектування, виготовлення та встановлення таблиці покладено на мешканця міста Саляка Зиновія Михайловича. Згідно з рішенням, він повинен погодити її текст із управлінням культури міста, а проект – із управлінням архітектури.