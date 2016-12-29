МОЗ винесло новий Нацперелік лікарських засобів на громадське обговорення

Міністерство охорони здоров’я винесло на громадське обговорення оновлений Національний перелік лікарських засобів. Про це сказала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона також висловила сподівання на його затвердження Кабінетом міністрів у січні 2017 року.

“Зараз буде 30 днів громадського обговорення Національного переліку, і до кінця січня Кабінет міністрів затвердить цей перелік. Тоді ми будемо бачити як це працюватиме. Навіть зараз те, що існує в Національному переліку (діючому – ред.) – це мають бути ліки, гарантовані пацієнтам. Вони вже повинні отримувати багато з цих ліків безкоштовно в лікарнях”, – сказала Супрун.

Як зазначив заступник міністра Роман Ілик, Національний перелік лікарських засобів, створений на основі 19 чинного переліку ВООЗ, міститиме 345 міжнародних непатентованих назв (МНН) лікарських засобів, 265 з яких – основні лікарські засоби. До 100 лікарських засобів з цього переліку визначені для лікування специфічних захворювань. За словами Ілика, з переліку будуть виключені препарати, в складі яких немає діючої речовини за міжнародною непатентованою назвою. Лікарські засоби, внесені в Національний перелік закуповуватимуться за державний кошт і повинні бути доступними і безкоштовними населенню на госпітальному етапі.

Нагадаємо, у листопаді Кабінет міністрів України затвердив постанову про внесення змін до переліку лікарських препаратів, які будуть закуповуватися міжнародними організаціями за кошти держбюджету-2016 року.