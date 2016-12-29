Львів’яни пропонують створити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»

Створення такого заказника не тільки допоможе зберегти унікальні ґрунти, раритетні рослини й тварини, а й убезпечить мешканців від побудови на цій території сміттєсортувального комплексу

Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Торфовище Білогорща» пропонують створити з метою збереження унікальних торфово-болотних комплексів на Головному Європейському вододілі з найглибшим у регіоні заляганням покладів торф, з високим біотичним різноманіттям підтвердженим наявністю оселищ 42 раритетних видів рослин та 25 раритетних видів тварин. Ландшафтні комплекси торфовища виконують важливу санітарно-екологічну роль у перевантаженій транспортними магістралями і промисловими підприємствами західній околиці міста Львова. Про це зазначено в електронній петиції, зареєстрованій на сайті колективних звернень e-dem.in.ua/lviv/Petition.

Ландшафтний заказник «Тофовище Білогорща» планують створити на площі 119,6 га, з якої 50,9 га займають торфово-болотні комплекси сінокісно-пасовищних лук з гідрофільно-чагарниковими ценозами, а решту (68,7 га) – комплекси піонерних лісів з домінуванням берези повислої, трав’яних та трав’яно-мохових боліт на місці торфокар’єру. Адміністративно проектований ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща» включатиме землі трьох територіальних громад: Рясна-Руської сільської ради – 19,6 га, Зимноводнівської сільської ради – 38, 4 га, Львівської міської ради – 61,6 га.

Із врахуванням сучасної екологічної ситуації та для усунення потенційних загроз на природні комплекси ландшафтного заказника «Торфовище Білогорща» пропонують для нього створити охоронну зону в межах трьох територіальних громад: Рясна-Руської сільської ради – 62,7 га, Зимноводнівської сільської ради – 315,2 га, Львівської міської ради – 570,8 га. Загальна площа пропонованої охоронної зони займатиме 948,7 га, у складі якої: ліси Яворівського «Галсільлісу» − 74,1 га, ліси Лісопарку «Білогорща» − 95, 6 га; луки – 236,9 га, житлова забудова – 16,8 га; землі залізниці – 41,2 га; промислова зона «Сигнівка» − 42,4 га, промислова зона «Ряснянська» − 20,2 га; лучно-чагарникові комплекси та городи на колишніх торфорозробках – 316,8 га.

«Просимо вас терміново розглянути це клопотання згідно Програми формування регіональної екологічної мережі Львівської області на 2007-2017 роки та Регіональною цільовою екологічною програмою розвитку заповідної справи у Львівській області на період 2009-2020 років. А також керуючись ст. 3, 25, 26, 39, 40, 51, 52 Закону України «Про природно-заповідний фонд»», – додає автор петиції, Наталія Кузьма.

Збір підписів під петицією стартував 25 грудня 2016 р. і триватиме ще 56 днів. Наразі під зверненням підписалися 68 осіб із 1000, необхідних для того, аби петицію розглянули.

Нагадаємо, електронна петиція – це колективне звернення громадян до Львівської міської ради, яке є однією з форм участі територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування. Е-петиції повинні стосуватись питань, які належать до повноважень та компетенції органу місцевого самоврядування, відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та законодавства України.

Для створення е-петиції до Львівської міської ради, її автор заповнює спеціальну форму на веб-сайті e-dem.in.ua, авторизувавшись, вказавши заголовок та суть, надавши фото чи відео, яке ілюструватиме петицію (на власний розсуд). До петиції можна додавати проекти актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Упродовж 2 робочих днів з моменту подачі її перевірятиме адміністратор сайту на відповідність вимогам. Збір підписів на підтримку петиції триває 60 днів з моменту опублікування на сайті.