Бюджет розвитку Львова в 2017 році обслуговуватиме один із державних банків

Виконавчий комітет міськради визначив банківську установу, яка обслуговуватиме кошти міського бюджету Львова в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ у 2017 році.

Нею буде Львівська обласна дирекція ПАТ «АБ «Укргазбанк», інформує прес-служба ЛМР.

Згідно з рішенням, департамент фінансової політики Львівської міської ради повинен:

– укласти договір банківського рахунку з Львівською обласною дирекцією публічного акціонерного товариства «АБ «Укргазбанк»;

– продовжити дію банківського рахунку в банку, на який органи казначейства щоденно переказують кошти за кодами класифікації доходів бюджету розвитку, а також зараховують кошти, які передаються з загального фонду бюджету;

– здійснювати всі передбачені законодавством України дії, пов’язані з обслуговуванням цього рахунку, з правом надавати та одержувати необхідні заявки,

довідки та інші документи, підписувати документи, платіжні доручення, а також

вчиняти інші дії.