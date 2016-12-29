30 львівських школярів стали помічниками поліцейських (фото)

30 учнів із 10 львівських шкіл пройшли перший етап у відборі на «Помічника поліцейського». Про це повідомляє Патрульна поліція Львова

Школярі заповняли анкети та писали соціальні проекти, які вони хотіли б втілити разом із поліцейськими. Напередодні нового року шкільні офіцери поліції підбили підсумки й обрали з 80 проектів найкращі.

Дітям вручили солодощі та корисні подарунки: правила дорожнього руху та світловідбиваючі елементи, які вони зможуть закріпити собі на одяг. Інспектори патрульної поліції залучатимуть дітей до спільних заходів, відвідуватимуть з ними лікарні, сиротинці та будинки для літніх людей. Вони братимуть участь у спортивних заходах та майстер-класах, представлятимуть патрульних у своїх навчальних закладах.

«У своїх проектах діти зазначали, що хочуть відвідувати разом з нами дитячі будинки і дарувати увагу тим хто потребує. Також школярі вказали своє бачення організації дорожнього руху у місті Львові. Дехто із учнів хоче пройти майстер-клас з прийомів самозахисту. Школярі дуже активні і ми бачимо, що у їхніх очах є «вогник». Вони хочуть усе втілити. Виховання свідомого підростаючого покоління це є одним із пріоритетних завдань патрульної поліції», – зазначила координатор шкільних офіцерів поліції Марта Збишко.

Найактивніші помічники пройдуть у другий етап і отримають свою форму : футболку, кепку та жетон помічника поліцейського.