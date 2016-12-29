Незвичні традиції зустрічі Нового року у світі

Спалені опудала, кольорова білизна та монетки в пирогах − святкування Нового року у світі надзвичайно різноманітне

«Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш», − кажуть українці, тому намагаються, щоб у новорічну ніч все йшло, як по маслу. В одних країнах збереглися старі звичаї та повір’я про те, як «правильно» святкувати цей день, в інших, навпаки, з’явилися нові. Десь традиції більш домашні, десь – навпаки. «Львівська газета» підготувала для вас добірку про те, як святкують Новий рік у всьому світі.

Нью-Йорк: слідкуй за кулею

Найбільше місто США у новорічну ніч традиційно збирається на Таймс-сквер, де рівно о 23.59 з 23-метрової висоти спускається величезна куля. Останні 10 секунд дружньо відраховують усім натовпом. Цьогоріч у традиції 110-річний ювілей – уперше кулю опустили 1907 року.

Сідней: найвідоміший феєрверк у світі

Австралія одна з перших на Землі зустрічає Новий рік і, зазвичай, робить це масштабно. Щороку подивитися на вогняне шоу біля Опери збирається більше ніж мільйон людей. Цього року шоу в Сіднеї присвятять зіркам, які померли у 2016 році: Девіду Бові, Принцу та Джину Вайлдеру.

Шотландія: багатоденний фестиваль

Ще в язичницькій Шотландії відзначали свято останнього дня у році Хогманай (Hogmanay), а зараз святкування розрослось до триденного фестивалю, який триває з 31 грудня до 2 січня.

Центральним символом свята є вогонь – протягом трьох днів відбуваються різні фаєр-шоу, смолоскипні дійства, ритуальні спалення, тощо. У столиці Шотландії Единбурзі до святкувань щорічно долучається більше як 150 тис. людей.



Червоне – то любов, а жовте – то до грошей

В Іспанії та країнах Південної та Центральної Америки збереглося багато новорічних традицій. Велику увагу там надають кольорам. Наприклад, у Бразилії намагаються мати щось біле, що притягуватиме мир у наступному році. Кожен колір в одязі має своє значення: червоний – любов, рожевий – пристрасть, синій – надія, зелений − здоров’я, жовтий – гроші. В аргентинців прийнято на Новий рік мати рожеву/червону білизну, що має привабити кохання, а чилійці носять жовту – на удачу. Також під «бій курантів» прийнято їсти ложку сочевиці – це на гроші.

А в Еквадорі у передостанній день року спалюють опудало. Символіка тут проста – спалити все найгірше, що було в старому році, щоб у новому залишилося тільки хороше.

«Іронія долі» по-німецьки

У Німеччині та країнах Скандинавії є свій аналог «Іронії долі» − стрічки, яку традиційно дивляться у нас у новорічну ніч. Тут це короткометражка «Dinner for one», яка розповідає про те, як аристократка міс Софі святкує свій 90-й день народження. Вона влаштовує святкову вечерю для своїх друзів, але є один нюанс: з огляду на поважний вік іменинниці, усі її друзі померли – тож замість чотирьох найкращих друзів доводиться «віддуватися» не надто молодому дворецькому. Постановка увійшла до Книги рекордів Гіннесса, як найповторюваніша стрічка у світі.

Данія: встрибнути у Новий рік

Окрім перегляду «Вечері для одного», в данців є ще одна традиція – у новий рік вони не входять, а застрибують. Буквально. За кілька секунд до півночі всі забираються на стільці, дивани, тощо і під бій курантів застрибують у новий рік. Цікаво, скільком травматологам додає роботи така традиція?

Греція: щаслива монетка

Якщо у Данії 1 січня перепрацьовуватимуть травматологи, то в Греції, напевне, стоматологи. 1 січня тут випікають традиційний пиріг Василопіту, в якому всередині сховано монету. Кому дістанеться шматок з монеткою, той, за повір’ями, буде щасливий цілий рік.

Утім, у галичан є схожа традиція на Святвечір – щоправда, монетку часто заміняють на щось більш їстівне, горішок, наприклад, і ховають його не у випічці, а в традиційних вушках у борщі.