Подумайте про альтернативу ялинці

Одягаємо новорічне деревце

Що не кажіть, а Новий рік без ялинки − не свято. І вже немає особливого значення, чи мова йде про живе деревце, чи про його імітацію з гілочок хвої, чи взагалі про якісь альтернативні варіанти. Але прикрашена ялинка у цю святкову ніч має бути.

Якщо ви запеклі консерватори, і напередодні новорічно-різдвяних свят стопроцентно втрачаєте чутливість до всіх закликів екологів та захисників довкілля не купувати живих дерев (у такий спосіб якщо не припиняючи, то, бодай, зменшуючи несанкціоноване їх знищення), то чим прикрасити ялинку для вас вже теж великою проблемою не буде. Підійдуть не лише ялинкові іграшки зі старих запасів, а й усе, що буде доречним для такої мети і є вдома.

Оскільки рік, що наближається, – рік Вогняного Півня, усе строкате з домінантою червоного чи похідних від нього – те, що треба. Дуже добре, якщо це червоне поєднується із золотом чи сріблом. Але про міру теж забувати не варто − попри те, що в кожного вона – власна.

За присутності в домі малечі дуже мудрою є думка почепити в зоні досяжності різноманітні цукерки, горішки, загорнуті у фольгу, і яскраві помаранчеві мандаринки (тим паче, що всі відтінки помаранчевого на найближче свято теж в тренді). Не зайвими також будуть іграшки із зерен кави та паличок кориці – але вже не з огляду дітей, а дорослих, бо приємні пахощі в кімнаті буде гарантовано.

Коли ялинкові прикраси з коробок, знятих з антресолей, набридли до не можу, а на нові (яких зараз у крамницях − до кольору, до вибору) чи то грошей бракує, чи з яких інших причин купувати геть не хочеться, можна підійти до оформлення своєї ялинки креативно. Якщо ліньки чи нема вже часу робити щось спеціально своїми руками – а тут можливості величезні (зрештою, як і тематичних майстер-класів в інтернеті є безліч), то можна скористатися тим, що є під руками. Скажімо, невеликими м’якими іграшками чи маленькими дитячими модельками машинок, печивом, купленим до чаю, чи старими CD-дисками. Зрештою, будь-чим, що могло би вашу ялинкою зробити геть несхожою на всі інші. А що кожному з нас подобається, як не самобутність?

До речі, якщо ви все-таки не консерватор, то креативна ялинка – саме те, що треба. І не обов’язково висока, і не обов’язково в підставці.

Я от подумую про ялинку з книжок, які в нашому домі скрізь, бо вже до шафи не влазять. А тому така ялинка як спосіб в одному місці з усіх усюд позбирати книжки, створивши святковий настрій, – чим не причина зупинити свій вибір саме на такому ялинковому варіанті?

Цікаво виглядають замасковані під ялинку штатив до фотоапарата чи домашня драбина. Почепили кілька кульок чи паперові сніжинки, кинули гірлянди – і ялинка готова.

Якщо під руками є сухе гілля, то можна, відповідно закріпивши, перетворити його на новорічну красуню. Пара-друга новорічних прикрас і, знову ж таки, новорічні гірлянди – і вашу ялинку таки визнають за найкращу.

Сучасники радять також спробувати зробити ялинку з подушок. Звичайно, якщо їх є для цієї справи у вашій оселі надміру. Кажуть, що такі ялинки дуже люблять діти і сприймають їх за цікавий м’який конструктор, що легко можна розбирати-збирати.

Можна зробити ялинку зі звичайного паперу, картону, ниток, винних корків, мішковини – будь-якого матеріалу, який у цій справі ваша фантазія дозволяє. Головне, щоби настрій під час вашої творчості був святковим. Ні на що не зважайте, творіть без кордонів. І повірте – все у вас вийде!

І ще. Замість ще з радянських часів узвичаєних фігурок Діда Мороза та Снігуроньки цього року під ялинку радять поставити фігурку півня. І біля нього в невеличкий льняний мішечок (легко пошити самотужки) обов’язково насипати трохи зерна. Якщо правда те, що кажуть, то ваш півень з дерева, металу або порцеляни і 2017-й рік, що настає, принесуть нам, спокій, вірність, позитивний настрій і головне – мир, якого ми всі уже давно зачекались. Тож прикликаймо до ялинки вогняних і хай буде!!!

Фото із сайтів zrobymo.com , poradamamu.in.ua, vidpoviday.com, fakty.ictv, poradum.com