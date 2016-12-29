100 найкращих дитячих тренерів Львова отримали премії в рамках програми «Дитячий тренер» (прізвища)

Сьогодні, 29 грудня, у Великій сесійній залі Львівської міської ради за результатами програми «Дитячий тренер» на 2016 рік відбулося вручення одноразових грошових винагород – по 25 000 грн. найкращим спортивним тренерам, які працюють з дітьми та молоддю у віці до 18 років на території Львова

Для визначення переможців міської програми «Дитячий тренер» на 2016 рік працювала спеціальна комісія, до складу якої увійшли представники Львівської міської ради та депутати, представники спортивного середовища та журналісти.

У процесі відбору конкурсна комісія керувалася такими критеріями, як вища профільна освіта тренера за спеціалізацією фізична культура і спорт, наявність рекомендації профільної федерації, кількість дітей та секцій, з якими працює тренер, а також участь і перемога вихованців тренера у змаганнях різного рівня. За підсумками роботи цієї комісії серед поданих на конкурс пакетів документів комісією і був рекомендований для затвердження список дитячих тренерів, які отримають нагороду у 2016 році.

«Дитячий тренер» – це безпрецедентна програма у Львові, яка вже другий рік поспіль винагороджує молодих тренерів. Вона мотивує учорашніх випускників вищих навчальних закладів спортивного спрямування йти працювати за фахом і заохочує їх до роботи з дітьми та молоддю віком до 18 років. Тим самим закладається підгрунтя здорової нації та процвітаючої держави», – розповів Володимир Шнайдер, начальник управління молоді, сім`ї та спорту, Львівської міської ради.

Перелік пережців у конкурсі “Дитячий тренер” на 2016 рік

№ з/п ПІБ тренера Вид спорту Козловська Ольга Володимирівна Айкідо Йосінкан Кміть Анастасія Михайлівна Айкідо Йосінкан Каратник Іван Васильович Бадмінтон Ціж Любов Михайлівна Бадмінтон Кленіна Ірина Юріївна Баскетбол Петрик Романа Іванівна Баскетбол Джуман Роман Зіновійович Бокс Шан Василь Андрійович Бокс Карташов Василь Вікторович Бокс Тузяк Сергій Ярославович Важка атлетика Корчинський Олександр Володимирович Важка атлетика Товстоног Олександр Федорович Важка атлетика Каргут Андрій Степанович Велоспорт Крадецька Ірина Юріївна Велоспорт Залигін Микола Володимирович Велоспорт Берещак Тарас Романович Велоспорт Поцюрко Наталія Володимирівна Веслування на байдарках і каное Купчинський Володимир Володимирович Веслування на байдарках і каное Тимчій Тарас Орестович Веслування на байдарках і каное Сівкова Аліна Євгенівна Веслування на байдарках і каное Раковський Володимир Геннадійович Вільна Боротьба Раковський Олександр Геннадійович Вільна Боротьба Троц Андрій Станіславович Вільна Боротьба Борисенко Віталій Іванович Вільна Боротьба Богданов Олександр Сергійович Водне поло Іртаєв Володимир Сергійович Водне поло Момот Віктор Володимирович Водне поло Хома Михайло Миколайович Волейбол Мальчицький Юрій Володимирович Волейбол Євстігнєєв Станіслав Олександрович Волейбол Височанський Іван Валерійович Волейбол Надич Віталій Іванович Гандбол Шай Костянтин Михайлович Гірськолижний спорт Навроцька Регіна Стефанівна Гірськолижний спорт Рогова Мар`яна Сергіївна Гірськолижний спорт Шмотолоха Петро Петрович Дзюдо Гаврилова Тетяна Сергіївна Дзюдо Спиридонов Андрій Валерійович Дзюдо Ушакова Тетяна Юріївна Карате Савчук Сергій Михайович Карате Крива Катерина Олександрівна Карате Кавчак Максим Володимирович Таїландський бокс Муей Тай Пігрух Олег Володимирович Кіокушинкай карате Мутін Сергій Асхатович Кіокушинкай карате Пападопулос Анастас Анастасович Кіокушинкай карате Дорак Тетяна Йосифівна Легка атлетика Хіміон Тамара Василівна Легка атлетика Пащак Тарас Ярославович Легка атлетика Степанов Олександр Володимирович Легка атлетика Колосов Сергій Володимирович Пауерліфтинг Розторгуй Марія Сергіївна Пауерліфтинг Карпа Любов Омелянівна Плавання Калинюк Ірина Іванівна Плавання Шевчук Олена Володимирівна Плавання Бобик Ярослав Володимирович Регбі Шеремет Віктор Юхимович Регбі Тарасенко Євген Михайлович Регбі Гузнер Мар`ян Романович Санний спорт Некотенев Володимир Юрійович Санний спорт Ковальчук Марта Олександрівна Санний спорт Сударіков Семен Володимирович Самбо Гасюк Олег Антонович Самбо Мельник Андрій Ярославович Самбо Сениця Михайло Михайлович Спортивна акробатика Сениця Аліна Іванівна Спортивна акробатика Кукурудз Костянтин Михайлович Спортивна акробатика Орбан Галина Михайлівна Спортивна гімнастика Бальбуза Ірина Ярославівна Спортивна гімнастика Ковальчук Марта Михайлівна Спортивна гімнастика Конзелко-Муж Ірина Орестівна Спортивні танці Радченко Олена Анатоліївна Спортивні танці Єсіпова Олександра Анатоліївна Спортивні танці Гавелко Марія Петрівна Стрільба з лука Сапунова Віра Сергіївна Стрільба з лука Скальська Ірина Василівна Стрільба з лука Колядінцева Світлана Олександрівна Стрільба з лука Іванчук Володимир Ярославович Стрільба кульова Коневич Роман Васильович Стрільба кульова Моклович Володимир Ярославович Стрільба кульова Кізло Юрій Романович Стрибки на батуті (акробатичній доріжці) Адамчук Дмитро Васильович Стрибки у воду Прибило Адам Михайлович Сучасне п`ятиборство Роговенко Наталія Миколаївна Сучасне п`ятиборство Колб Олександр Захарович Таеквондо ІТФ Булачек Олена Іванівна Теніс Довбуш Лілія Ярославівна Теніс Шевчук Анатолій Миколайович Триатлон Семеряк Зоряна Степанівна Фехтування Пантелеєва Діна Володимирівна Фехтування Свистіль Володимир Олександрович Фехтування Смирновський Сергій Борисович Фехтування Ілик Володар Олегович Флорбол Приймак Оксана Володимирівна Флорбол Стеца Надія Миколаївна Футбол Винницький Андрій Ількович Футзал Руда Ірина Євгенівна Художня гімнастика Сороковська Катерина Петрівна Художня гімнастика Міхеєва Тетяна Едуардівна Художня гімнастика Филипів Олена Русланівна Художня гімнастика Блажко Наталія Андріївна Черліденг

Довідка. «Дитячий тренер» – це програма підтримки тренерів, які працюють з дітьми на території м. Львова. Програму розробили управління молоді, сім’ї та спорту спільно з лідерами спортивного середовища, керівниками фізкультурно-спортивних товариств, Львівський державний університет фізичної культури та постійна депутатська комісія культури, молодіжної політики та спорту. Відповідно до програми та за рішенням конкурсної комісії ста кращим тренерам м. Львова, які працюють з дітьми та молоддю до 18 років, виплачується одноразова грошова винагорода у розмірі 25 тис. грн. кожному.