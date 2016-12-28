Журнал, заснований у Львові, переміг у конкурсі на краще періодичне видання для дітей

Журі Всеукраїнського конкурсу на найкраще періодичне видання для дітей та юнацтва, який заснував і щорічно проводить Держкомтелерадіо, визначив переможця 2016 року

Найкращим періодичним виданням для дітей визнано всеукраїнський журнал «Дзвіночок», який нині видають в Івано-Франківську. Це один із найстаріших дитячих журналів України. Його заснував 1931 року у Львові відомий видавець, власник найбільшого тодішнього львівського українського видавничого концерну Галичини «Українська Преса» Іван Тиктор. Тривалий час «Дзвіночок» редагував український перекладач і дитячий письменник, січовий стрілець Андрій Шкрумеляк, який є автором понад 30 книг для дітей (найвідоміші – «Історія України для дітей» у чотирьох частинах та написані під псевдонімом Юра Ігорків твори «Юрза-Мурза», «Записки Івася Крілика», «Стрілець Невмираха», «Мова віків»).

1939 року журнал було закрито. А в 1945 році Андрія Шкрумеляка засудили на 10 років ув’язнення в радянських концтаборах. Після повернення з ув’язнення в 1956 році він був реабілітований. А от відродження редагованого ним журналу «Дзвіночок» відбулося лише 1992 року завдяки подвижницькій праці письменниці Лесі Пилип’юк, яка очолила дитячий часопис і є його беззмінним редактором.

Нині засновниками і видавцями дитячого часопису є Івано-Франківська обласна рада і трудовий колектив редакції. До редакційної колегії дитячого журналу входять відомі письменники та діячі культури, а його шеф-редактором є політик і громадський діяч Олександр Сич.

Видання навчає юних читачів рідної мови, розповідає про народні традиції та звичаї, розкриває сторінки історії, знайомить із творами сучасних українських письменників та світовою класикою у перекладі українською. На шпальтах видання друкуються творчі доробки юних читачів і відомих письменників.

Цього року джурі конкурсу вирішило не визначати переможця у номінації «Найкраще періодичне видання для юнацтва». Водночас журі конкурсу ухвалило рішення відзначити редактора газети «Я сам/а» за внесок у розвиток дитячої періодики та активну участь у вихованні юного покоління.

Нагадаємо, Всеукраїнський конкурс на краще періодичне друковане видання для дітей та юнацтва засновано в 2007 році з метою сприяння розвитку дитячої періодики, удосконалення традицій випуску періодичних друкованих видань для юних читачів, підвищення ролі друкованих ЗМІ у вихованні підростаючого покоління, популяризації сучасних технологій художнього оформлення та поліграфічного виконання періодичних друкованих видань для дітей та юнацтва. У 2016 році на конкурс надійшло 14 видань для дітей та юнацтва.

У різні роки переможцями конкурсу ставали видання «Барвінок», «Малятко», «Казковий вечір», «Артклас», «12+», «Юний натураліст», «Ангелятко», «Колосок», «Індіго», «Котя», «Однокласник», «Мамине сонечко», «Диво-Деревце», «Абетка права», «Привет, ребята!», «Ангеляткова наука», «Золотий резерв», «Крилаті», «Дзеркало ліцею».