За видобування газу на Львівщині заплатили майже мільярд гривень рентної плати

Рентна плата за користування надрами для видобування газу на Львівщині становила майже мільярд гривень, – інформує ДФС у Львівській області

По рентній платі за користування надрами для видобування природного газу за січень – листопад 2016 року фактичні надходження складають 963,4 млн. гривень. Станом на 01.12.2016 року зареєстровано 29 платників, найбільшими бюджетоформуючими платниками є ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укргазвидобування», ДСД № 3 між ДК «Укргазвидобування» та ТзОВ «Карпатигаз», ТзОВ «Парі», ТОВ «Західнадрасервіс» і ДП НАК «Надра України» Західукргеологія СД № 147.