Як вибрати вбрання для зустрічі 2017 року

Відома приказка говорить про те, що зустріч Нового року впливає на всі наступні 12 місяців, а тому дуже важливо, в чому зустрічати 2017-й − рік Півня.

Дотримуючись традицій східного гороскопу, 2017 рік – це час Півня, причому не звичайного, а Вогняного. Ця тварина любить яскравий одяг і зухвалі вбрання, які гарантовано будуть привертати увагу.

Червона сукня або костюм – найкращий варіант вечірнього вбрання на святкування Нового року. Однак цей колір доволі підступний. Передусім тим, що є дуже помітним. Жінка, яка носить червоне, неодмінно опиняється в зоні підвищеної уваги, а значить, вона повинна бути впевненою на всі 100% в своєму ідеальному зовнішньому вигляді. Червоний колір – для дуже впевнених у собі жінок.

Корисна порада. Для того щоб не стати клоном інших «жінок у червоному», потрібно вибрати незаяложений фасон, передбачити додаткові деталі в одязі. Це можуть бути незвичайні аксесуари, яскраві коштовності або стильна біжутерія.

А як бути тим, кому не пасує червоний? Є категорія жінок, які не люблять таку розмальовку, вважаючи за краще в одязі елегантний і скромний колір. В такому випадку можна підбирати колір вбрання, виходячи з різноманітності спектральних відтінків полум’я. Крім класичного червоного і його похідних: оранжевого, бордового, вишневого, малинового, залишаються жовтий, золотистий, а також буро-коричневий і навіть чорний. Зустрічати Новий рік можна в цих кольорах, проте в деталях туалету краще наголосити на основному кольору стихії. Це може бути червоний браслет на руці, пояс, туфлі або сумка цього тону, помаранчеву краватку або яскраво-червону хустку, яка стирчатиме з кишені й прикрасить чоловічий костюм.

Прекрасним вибором стане сукня золотистого кольору, адже це також один з відтінків полум’я. Зустрічати в золоті Новий рік – це ще одна можливість привернути багатство і фінансове благополуччя. Крім того, золотиста сукня є фаворитом будь-яких вечірок, бо цей тон пасує майже всім жінкам. Завершують новорічний вигляд ювелірні прикраси з червоних коштовних каменів: червоного рубіна, турмаліна, граната або корала.

Плаття в червоних або золотистих тонах краще доповнити взуттям нейтрального кольору, наприклад, бежевого або кремового. До того ж туфлі таких відтінків візуально збільшують довжину ніг і роблять більш витонченою ступню.

Для того, щоб вирішити, які кольори одягати на зустріч Нового року, можна звернутися і до зодіакального гороскопу. Відомо, що кожному знаку зодіаку відповідає певний колір. Використання одягу тональності на стику східного і зодіакального гороскопів гарантує вам успіх у новому році.

Овен. Йому пасує червоний, тому протиріч зі стихією 2017 року не виникне.

Телець. Основний колір − синій, другорядні жовтий і зелений. У спектр полум’я входять відтінки жовтого, отож ваш наряд у поєднанні жовтого та червоного задовольнить обидва гороскопи.

Близнюки. Ваш колір − жовтий, він дає відчуття радості, допомагає позбутися депресії, дарує позитивний настрій. Також становить спектр язиків полум’я.

Рак. Білий, сірий, сріблястий – ваша гама кольорів. Можливий варіант вбрання – червоно-біле поєднання зі срібними прикрасами.

Лев – вогняний знак. Зустрічайте свято в помаранчевій сукні із золотим декором.

Діві пасують коричневий і зелений кольори. Краще вибрати сукню буро-коричневого відтінку і коштовності з рубінів.

Терези. Основний колір – синій. Він суперечить стихії 2017 року, але додаткові – білий і рожевий – цілком підходять, щоб зустріти рік Вогняного Півня.

Кольори удачі Скорпіона – темно-червоний і пурпуровий, які дуже пасують для новорічного свята.

Стрільцю відповідає фіолетовий. Вбрання у цій гамі можна підкоригувати турмаліном – вогненним каменем, який також підходить цьому знаку зодіаку.

Основна кольорова гама Козерога – всі відтінки коричневого. Додайте до нього помаранчеві або червоні аксесуари й будете приголомшливі на новорічному святі.

Кольори, які гармонізують стан Водолія, − блакитний і зелений. Занадто яскраві фарби в одязі приносять йому відчуття дисбалансу. Щоб відповідати стихії року, можна зустрічати Новий рік у зеленій сукні з червоними аксесуарами і біжутерією.

Стихією Риб є вода, а тому вогняний – не їхній вибір. На зустріч Нового року можна одягнути фіолетову сукню, тому що такий колір приносить Рибам зміни в житті і є поєднанням синього і червоного.

А яких відтінків найкраще уникати в новорічну ніч? Півень – усе ж таки птах, його ворогом є хижаки, тому улюблені багатьма жінками леопардові або тигрові принти не підходять для цієї новорічної ночі.

Кілька слів про макіяж, який також відіграє вагому роль у святковому образі. Червоні відтінки більш доречні у помаді, очі можна виділити за допомогою золотистих тіней. У новорічну ніч бажаний яскравий вигляд, тим паче, що півник – птах бойовий, яскравий і стильний.

Трендом макіяжу прийдешнього року будуть блискітки. Це можуть бути блискучі тіні або спеціальні стрази й камінчики, які наклеюють у куточках очей. Ефектним доповненням будуть кольорові пір’ячка, які кріплять на вії.

Манікюр підбирають у тон одягу відповідно до стихії року. Найкращим буде червоний лак і всі його відтінки. Святковий манікюр також може бути доповнений стразами, камінням, оригінальними пір’їнками. Загалом, що яскравіше виглядатимуть ваші нігтики, тог краще. Крім того, актуальними залишаються всілякі малюнки на нігтях або наклейки з принтами. Тематика − новорічна: сніжинки, ялинки, півники.

Сподіваємося, що поради з вибору колірної гами для зустрічі Нового 2017 року принесуть вам приємні зміни, довгоочікувану удачу, здоров’я і добробут у наступному році.