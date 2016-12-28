Від п’ятниці всі відомства МВС переходять на посилений режим служби

Сьогодні керівники відомств обговорили співпрацю під час новорічних свят

У період новорічних свят у всіх містах країни заплановано низку заходів за участі значної кількості громадян. Для забезпечення публічної безпеки з 30 грудня підрозділи поліції, Нацгвардії, ДСНС та прикордонної служби перейдуть на посилений режим несення служби.

Про заходи із забезпечення безпеки громадян йшлося сьогодні, 28 грудня, на селекторній нараді під головуванням заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового. В нараді взяли участь керівники усіх відомств Міністерства внутрішніх справ та їх регіональних підрозділів. Про це повідомили у Департаменті комунікації МВС України.

«Разом забезпечити правопорядок – це головне. Визначення напрямків, постановка чітких завдань та налагоджена взаємодія – запорука безпеки громадян під час святкувань», – наголосив Сергій Яровий.

Юрій Аллеров повідомив, що Нацгвардія забезпечуватиме публічну безпеку в тісній взаємодії з патрульними поліцейськими.

«НГУ і патрульні підрозділи будуть єдиною правоохоронною складовою на вулицях під час масових заходів. Фактор візуалізації правоохоронців на цих заходах буде стримуючою системою для правопорушників», – сказав Командувач Національної гвардії України.

Окрім залучення до заходів з охорони громадського порядку, нацгвардійці мають посилити контроль та профілактику щодо незаконного видобутку бурштину.

«Бурштинова тема, як правило, активується у вихідні і святкові дні. Тому позиція співробітників і керівників Волинської, Житомирської та Рівненської областей має бути максимально активною», – повідомив Юрій Аллеров.

Він додав, що наразі ситуація у зазначених регіонах повністю контрольована, охорону надр на постійній основі забезпечують спецпідрозділи. Крім того, діють мобільні наряди, які працюють спільно з лісовою охороною і громадськістю.

Голова ДСНС Микола Чечоткін поінформував присутніх на нараді, що у період посиленого несення служби у цілодобовому наряді будуть чергувати 7 тис. рятувальників та понад 2 тис. одиниць техніки.

«У разі ускладнення ситуації їх кількість буде збільшено вдвоє», – сказав Микола Чечоткін.

У Києві й області передбачено чергування під час свят 800 рятувальників і 200 одиниць техніки, при цьому майже стільки ж сил та засобів будуть знаходитись у аварійному резерві. Для уникнення кризових ситуацій передбачено цілодобовий обмін інформацією між ДСНС та суміжними відомствами, а також органами місцевого самоврядування.

«Пожежно-техногенна безпека на найважливіших об’єктах інфраструктури столиці та у місцях масового перебування людей – пріоритет нашої діяльності у цей період», – наголосив Голова ДСНС.

Державна прикордонна служба України посилить резерви підрозділів у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій, Чернігівській та Одеській областях, а також на Придніпровській ділянці державного кордону.

«У період новорічних свят ми очікуємо збільшення черг, особливо на західній ділянці кордону. Тому прошу громадян з розумінням поставитись до цього», – сказав перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк.