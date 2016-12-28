Уряд спростив правила перепланування житла

Уряд своєю постановою спростив правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків. Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко під час засідання уряду.

“Відтепер власникам житла або наймачам гуртожитків, за погодженням з власником, при виконанні робіт з переобладнання та перепланування, які не передбачають втручання в несучі конструкції або інженерні системи загального користування, не потрібно отримувати дозвільних документів”, – зазначив урядовець.