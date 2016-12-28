Управління поліції охорони у Львівській області має вакансії

Мешканців Львова й області запрошують на такі посади:

– поліцейських, поліцейських-водіїв;

– цивільних охоронників об`єктів всіх форм власності та кредитно-фінансових установ.

Вимоги до кандидатів: повна загальна середня або вища освіта, фізичне здоров`я, позитивне проходження професійно-психологічного відбору, успішне складання заліків з фізичної підготовки, бажано – проходження військової служби.

Звертатись за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 44, відділ кадрового забезпечення

телефони для довідок (032) 252-33-07, (067) 320-15-92.