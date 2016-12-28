Українські фрілансери довіряють обслуговуванню в Приватбанку – опитування

Понад 70% віддалених фахівців планують продовжувати отримувати виплати на картку Приватбанку

Про це свідчать результати опитування, яке провела найбільша українська фріланс-біржа Freelancehunt.com.

Як показало дослідження, клієнтами Приватбанку є 92% фрілансерів. Незважаючи на позитивне або негативне ставлення до націоналізації банку, приблизно 90% фрілансерів планують і далі обслуговуватися в Приватбанку. З тих, у кого вже є рахунок в іншому банку, 85% не планують щось змінювати.

Більш ніж половина, 56% фрілансерів, у яких немає рахунка в іншому банку, продовжать обслуговуватися тільки в Приватбанку, ще 40% планують залишитися клієнтами націоналізованого банку, водночас відкривши рахунок і в приватному банку.

У підсумку повністю перейти з Приватбанку в інший банк готові не більш ніж 5% опитаних, а 70% продовжать використовувати карти й сервіси Приватбанку для отримання зароблених коштів.