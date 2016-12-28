У Стрию під колесами автомобіля загинули двоє жінок-пішоходів

ДТП сталася вчора, 27 грудня, о 19:30 на вул. Добрівлянській у Стрию

Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, водій автомобіля Mitsubishi Pajero, мешканець с. Заплатин Стрийського району, наїзд на двох пішоходів, 1941 та 1933 років народження, мешканок Стрия. Від отриманих травм жінки загинули на місці.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені. Причини події з’ясовують, триває дослідча перевірка.