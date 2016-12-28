У Славську рятувальники допомогли двом травмованим лижникам

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області
27 грудня Славська пошуково-рятувальна група пошуково-рятувальної частини загону технічної служби допомогла двом туристам-лижникам, травмованим на лижній трасі Тростян і Високий Верх ТК «Захар Беркут».
Одна з травмованих жінок отримала ушкодження носа, рятувальники за допомогою снігохода спустили жінку з гори та передали медикам.
Інша травмована туристка – мешканка Ізраїлю, 1972 року народження, отримала травму ноги. Рятувальники за допомогою ак’ї спустили жінку із схилу й також передали медикам для надання подальшої допомоги.