У Славську рятувальники допомогли двом травмованим лижникам

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області

27 грудня Славська пошуково-рятувальна група пошуково-рятувальної частини загону технічної служби допомогла двом туристам-лижникам, травмованим на лижній трасі Тростян і Високий Верх ТК «Захар Беркут».

Одна з травмованих жінок отримала ушкодження носа, рятувальники за допомогою снігохода спустили жінку з гори та передали медикам.

Інша травмована туристка – мешканка Ізраїлю, 1972 року народження, отримала травму ноги. Рятувальники за допомогою ак’ї спустили жінку із схилу й також передали медикам для надання подальшої допомоги.