У Рудках водій збив двох жінок на пішохідному переході

Унаслідок наїзду дві мешканки Самбірського району отримали тілесні ушкодження

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 27 грудня, близько 17.00 у місті Рудки Самбірського району. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Пежо», 48-річний мешканець Самбора, на пішохідному переході наїхав на двох жінок, які переходили проїжджу частину.

Обидві учасниці руху, 69-річна та 27-річна жительки одного із сіл району, отримали травми ніг. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому.

Наразі працівники Самбірського відділу поліції встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, призначено низку експертиз.