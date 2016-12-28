У Міноборони анонсували повний перехід на контрактне військо до 2020 року

До 2020 року Міністерство оборони України планує перейти на контрактну службу. Про це заявив голова підкомітету №5 Комітету реформ Міністерства оборони України та Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Кропивченко.

“До 2020 року в нас є перспектива перейти на 100-відсоткове військо за контрактом” – сказав Кропивченко.