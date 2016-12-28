У Міноборони анонсували повний перехід на контрактне військо до 2020 року

За останній рік на контрактну службу прийнято більше охочих, ніж за останні 15 років.
До 2020 року Міністерство оборони України планує перейти на контрактну службу. Про це заявив голова підкомітету №5 Комітету реформ Міністерства оборони України та Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Кропивченко.
“До 2020 року в нас є перспектива перейти на 100-відсоткове військо за контрактом” – сказав Кропивченко.
Він розповів, що за останній рік на контрактну службу прийнято більше охочих, ніж за останні 15 років.
«На сьогоднішній день до ЗСУ прийнято більше 67 тисяч на військову службу за контрактом. У тому числі, більше 7,5 тисячі офіцерів. Це більше, ніж за останні 15 років», – сказав Кропивченко.
Голова підкомітету уточнив, що загалом планується набрати на службу за контрактом 250 тисяч – за нормами мирного часу.