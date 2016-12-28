У Львові затримали неповнолітнього з речовиною, подібною до наркотичної

Уночі, близько 1-ї години, патрульні помітили невідомого, який йшов по вулиці та світив ліхтариком, а коли помітив поліцейський автомобіль то вимкнув його та різко змінив напрямок руху.

Інспекторам така поведінка здалась підозрілою, вони наздогнали його та зупинили. При поверхневій перевірці в громадянина знайшли паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження, подібною до наркотичної, інформує прес-служба Патрульної поліції Львова.

Патрульні з’ясували що хлопець неповнолітній, йому 17 років. На місце події викликали його вітчима та слідчо-оперативну групу. У нього вилучили цю речовину в присутності двох свідків та доставили до Франківського відділу поліції.