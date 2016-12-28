У Львові відкрили ще один Дитячий клуб

Яскраве дозвілля для дітей. Сьогодні о 16.00 год. відкрили новий клуб «Барви» за адресою: вул. Сихівська, 14.

Маленькі сихівчани матимуть можливість займатися безкоштовно в новому та затишному приміщенні. Площа приміщення – 112,4 кв.м., воно поділене на танцювальну залу та арт- студію. Капітальний ремонт приміщення здійснювався за рахунок коштів з бюджету розвитку м. Львова – 591 000,00 тис. грн.

В клубі буде працювати гурток Baby Dance для дітей від 3-6 років та сучасні танці Hip-hop для дітей 6-8 років.

Також в приміщенні працюватиме вокально-хореографічний гурток «Любисток» та декоративно-прикладний гурток «Чарівні долоньки».

Декоративно-прикладний гурток «Чарівні долоньки» охоплює собою діток з 5 до 15 років. Діти мають можливість навчитися вишивці стрічками, створити квіти з різних видів тканини, паперопластиці, аплікації, образотворчому мистецтву, інформує прес-служба ЛМР.