У Львові чоловік отримав травми голови, впавши зі сходів

Як встановили працівники Залізничного відділу поліції, чоловік зі знайомими святкував завершення року.

До Залізничного відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря одного з львівських травмпунктів про те, що каретою швидкої допомоги до них доставлено чоловіка з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, злам основи черепа, забійна рана голови». Постраждалого госпіталізували в реанімаційне відділення однієї з львівських лікарень.

Правоохоронці встановили особу постраждалого. Ним виявився 39-річний мешканець одного з сіл Пустомитівського району.

«Подія трапилася у приміщенні одного з львівських підприємств. Постраждалий святкував завершення року зі своїми знайомими. Після застілля він попрямував до виходу і на одній із сходових кліток впав та покотився вниз. На момент падіння постраждалий перебував у стані алкогольного сп’яніння», – повідомив начальник Залізничного відділу поліції підполковник Павло Гарасим.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає – від п’яти до восьми років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.