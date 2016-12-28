У Львові 27-річна жінка обікрала літню сусідку

Правоохоронці встановили особу зловмисниці, причетної до крадіжки

У Франківський відділ поліції 27 грудня по допомогу звернулася 85-річна львів’янка. Жінка повідомила, що з її квартири було викрадено золоті вироби. Сума завданих збитків, за словами заявниці, – п’ять тисяч гривень.

Правоохоронці з’ясували, що до скоєння злочину може бути причетною 27-річна сусідка заявниці.

Наразі вирішують питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.