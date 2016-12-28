У Львівському аеропорту пролунає «Щедрик» у виконанні неймовірного хору

У п’ятницю Lviv Jazz Orchestra запрошує в аеропорт» на святковий флеш-моб

30 грудня о 13.30 Lviv Jazz Orchestra (www.facebook.com/pg/lvivjazzorchestra) запрошує львів’ян і гостей на святковий флеш-моб. Із нагоди 100-річчя з першого концертного виконання найвідомішої української щедрівки «Щедрик» у Міжнародному аеропорту ім. Данила Галицького відбудеться масштабний хоровий флеш-моб.

До мистецької акції долучаться близько сотні вокалістів, шість відомих львівських хорів: Мішаний хор студентів ЛДМУ ім. С. П. Людкевича, Жіночий хор «Дівочі мрії» ЛДМУ ім С. П. Людкевича, Львівський муніципальний хор «Гомін», Заслужена хорова капела України «Боян» ім. Є. Вахнянина, Народна хорова капела студентів «Gaudeamus» Національного університету «Львівська політехніка» та хор Гарнізонного храму Святих Апостолів Петра і Павла. Усі хори зберуться разом в один хор, щоб заспівати в унісон найвідомішу українську щедрівку. Диригуватиме музичний флеш-моб відома хормейстер, яка керує хором студентів Львівського державного музичного училища ім. Ст. Людкевича, Оксана Долішна.

Як зазначили у відділі промоції міста Львівської міської ради, флеш-моб такого масштабу відбудеться в аеропорту міста Львова вперше.

«Казковим є той момент, що ця щедрівка лунатиме в аеропорту. Це доведе усім, що хоровий спів – це сучасно і модно! Тож приходьте 30 грудня послухати передріздвяне хорове виконання народної пісні «Щедрик» до Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького та беріть з собою друзів!» – повідомляє організатор флеш-мобу, директор Lviv Jazz Orchestra, ведучий Петро Луцишин.

Довідка. «Щедрик», або Колядка дзвонів – українська щедрівка, яку традиційно виконують у період зимових свят. Широко використовується в рекламі, кінофільмах і телесеріалах. Композитором музичного твору є Микола Леонтович. 100 років назад, 1916-го, хор Київського університету виконав «Щедрика» та презентував цей музичний твір громадськості. За межами України «Щедрик» уперше виконали 5 жовтня 1921 року на концерті в Карнегі Холі у Нью-Йорку, а вже 1936 року створили американську версію щедрівки – «Carol of the Bells».