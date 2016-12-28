У Києві перекрили міжнародний канал постачання психотропів в Україну (ФОТО)

Організатори каналу протягом кількох років поспіль замовляли сильнодіючі препарати через Інтернет

Міжнародний канал постачання в Україну особливо небезпечних психотропних речовин з однієї з країн Західної Європи перекрила у Києві Служба безпеки України.

Організатори каналу протягом кількох років поспіль замовляли сильнодіючі препарати через Інтернет, а щоб уникнути кримінальної відповідальності, ділки дробили посилки на дрібні партії і отримували психотропи у бандеролях із листами та пластикових упаковках з компакт-дисками, на яких нібито було записане програмне забезпечення.

Зловмисники поширювали наркотики через «закладки» в усіх районах столиці. Наркокур’єри фотографували місце, в якому вони залишали замовлення, і відсилали фото клієнтам, які розплачувалися з ними через банківські перекази.

За оперативними даними, за добу зловмисники встигали реалізувати до ста таких «закладок».

Співробітники спецслужби затримали кур’єра в Деснянському районі столиці, коли вона намагалася отримати в одному з поштових відділень чергову партію психотропу MDMA.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманій про підозру.

Тривають слідчі дії з притягнення до відповідальності всіх причетних до контрабанди та збуту психотропів.