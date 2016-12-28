У Дрогобицькому районі внаслідок пожежі загинув чоловік

Про трагедію повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області

28 грудня о 02:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Лішня Дрогобицького району. Займання сталося в дерев’яному житловому будинку розміром 10×20 м.

На місце події скерували пожежно-рятувальні відділення ДПРЧ-5 м. Дрогобич та ДПРП-37 м. Стебник. Вогнеборці негайно приступили до ліквідації займання.

На місці пожежі рятувальники виявили тіло власника будинку, 1934 року народження. Вогнем знищено дах повністю, речі домашнього вжитку на площі 80 кв.м. Врятовано: 2 будівлі. Пожежу локалізували о 03:20 і повністю ліквідували о 04:32.

До ліквідації займання залучали 2 одиниці спецтехніки та 8 осіб. Причину виникнення займання встановлюють.