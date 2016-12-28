Третій львівський трамвай «Електрон» уже в Києві (ФОТО)

Учора до столиці України прибув ще один «Електрон»

Учора, 27 грудня, в Київ прибув трамвай, вироблений на львівському заводі «Електрон». Це вже третій вагон, який кияни отримали від львівських виробників. Про це повідомив на своїй facebook-сторінці керівник КП «Київпастранс» Дмитро Левченко.

«Наші фахівці детально оглянуть та підготують сучасний прибулий трамвай до роботи на лінії і вже скоро пасажири зможуть користуватись його послугами», – зазначив Левченко й додав, що львівський «Електрон» курсуватиме на маршрутах, які обслуговує депо ім. Шевченка.

До слова, крім львівського «Електрону», до кінця року на маршрути в Києві також мають вийти 10 нових трамваїв із Польщі, які Київ придбав у Pesa Bydgoszcz.