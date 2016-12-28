Торгівельні центри у Львові та Сокільниках знову замінували

На місцях працюють експерти-вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи, проводиться евакуація відвідувачів та персоналу.

Сьогодні, 28 грудня, близько 16.00 на електронну адресу Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшло анонімне повідомлення про те, що у торгівельних центрах, один з яких розташований у центрі Львова на площі Соборній, а інший – у Сокільниках, закладено вибухівку.

На місцях працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших підрозділів, які задіюються у таких випадках. Правоохоронці перевіряють приміщення центрів та навколишні території. Проводиться евакуація відвідувачів та персоналу.

Нагадаємо, що це четверте повідомлення про замінування торгівельних центрів, які розташовані на площі Соборній та у Сокільниках. Три попередніх, як встановили правоохоронці, виявились неправдивими, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні ТЦ «Роксолана» звернувся до правоохоронців із проханням зупинити кібертероризм.