ТЦ «Роксолана» звертається до правоохоронців із проханням зупинити кібертероризм

Протягом місяця, починаючи з 29 листопада, в торговому центрі «Роксолана», що у Львові на площі Соборній, 14-15, вже чотири рази відбулася евакуація відвідувачів і працівників. Щоразу на місце виїжджають спецслужби і проводять перевірку будівлі. Причиною таких дій є анонімні повідомлення про закладену вибухівку в торговому центрі

«Ми дбаємо про безпеку наших відвідувачів. Тож одразу після першого такого повідомлення підсилили заходи безпеки і охорону торгового центру. Нам прикро і неприємно, що у цей непростий для країни час є люди, які допускають такі недоречні, злі жарти. Понад те, тепер це переросло у шантаж з вимогою заплатити викуп», – прокоментували ситуацію у прес-службі торгового центру.

Після отримання інформації про закладену вибухівку відбувається евакуація працівників і відвідувачів. Перевірка території триває кілька годин, що, безумовно, спричиняє незручності і для відвідувачів, і для керівництва та орендарів ТЦ.

Після чергової евакуації почався відвертий шантаж керівництва ТЦ з боку зловмисника. На електронну скриньку адміністрації надійшов лист з вимогою заплатити 200 BTC (bitcoin), що становить майже 180 000 $. Інакше кібертерорист погрожує, що евакуація відбуватиметься щодня, аж до завершення новорічних свят.

Одразу після отримання листа з погрозою адміністрація ТЦ звернулася у РУ ГУ МВС України Галицького району Львова. Тож тепер справа на контролі правоохоронців та кіберполіції.

Зауважимо, жодного разу під час перевірки вибухівки у ТЦ не виявлено.

«Ми покладаємося на дії правоохоронців, які знайдуть цих зловмисників і не ведемо перемовин із шантажистами та кібертерористами», – додали в торговому центрі.

Довідка. Торгово-офісний центр «Роксолана» розташований у Львові, на пл. Соборній, 14-15. Тут представлені ексклюзивні магазини зі всесвітньо відомими брендами, продуктовий супермаркет, ресторан із найбільшою панорамною терасою «PartyFon» та атмосферна кондитерська «Білка».