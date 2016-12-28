Сучасний стан ринку нерухомості у Львові. Первинний ринок

Ринок нерухомості в Україні знову набирає обертів. Після кризи 2014-2015 років, коли ціни на житло значно втратили свої позиції та почали зменшуватися, купівля квартири стала вигідною лише для інвесторів та кредиторів. Однак на 2017 рік експерти прогнозують збільшення вартості житла та популярності придбання саме нових квартир.

Перші позиції все ще займає столиця. Київ – лідер купівлі-продажу житла та високих цін на нього. Друге та трете місце − за Львом та Одесою. Зауважимо, актуальним зараз є саме придбання квартир у новобудовах. Зокрема, у Львові активно просувається будівництво житлових комплексів з власною інфраструктурою та автономною територією.

За словами голови Національної ради рієлтерської палати України Віктора Несіна, українцям та іноземним інвесторам слід підготуватися до поліпшення економічного становища в країні та, відповідно, зростання цін на нерухомість. «Імовірно, ми зможемо повернутися до рівня, який був ще до кризи. Отже, грудень-січень − останні місяці, за які можна встигнути купити квартиру за нижчою ціною», − зазначив пан Несін.

Щодо новобудов і первинного ринку нерухомості, то не всі забудовники підвищують ціну: багато компаній працює за ціновою політикою 2016 року і впевнено тримається на ринку. Однією з таких є компанія «Нова Будова» у місті Львові, що представляє ЖК «Щасливий».

ЖК «Щасливий» будує у Личаківському районі Львова, на вулиці Біговій. Продаж квартир розпочався восени 2016 року. Це був дуже активний старт, що зумовлений сучасними тенденціями популярності новобудов. Ціни у ЖК «Щасливий» у Львові та Києві розпочинаються від 13 500 грн за квадратний метр.

Комплекс складатиметься з трьох 16-типоверхових будинків, які матимуть власну інфраструктуру, паркінг та індивідуальну систему опалення. Територію буде озеленено насадженнями та облаштовано сучасними дитячими майданчиками, тротуарами для прогулянок. Мешканці ЖК «Щасливий» зможуть підтримувати здоровий спосіб життя та займатися спортом на оснащених спортивних майданчиках. Команда компанії «Нова Будова» завжди спілкується зі своїми клієнтами, щоб враховувати їхні побажання, проводить відкриті офіційні заходи та зустрічі для усіх жителів комплексу. До речі, обличчям компанії є відома телеведуча Ольга Фреймут.

Одним з найважливіших моментів є те, що поряд із комплексом компанії «Нова Будова» у Львові є дитячий садок, куди батькам буде зручно привести дитину зранку дорогою на роботу, заощаджуючи свій час. Аптека, продуктовий магазин та інші необхідні крамниці будуть розташовані на перших поверхах комплексу.

Здачу об’єкта в експлуатацію заплановано на четвертий квартал 2017 року. Зараз ще є вільні квартири, які можна встигнути придбати ще цього року.

За статистикою, первинний ринок стає популярнішим, ніж вторинний. Серед основних переваг: нові технологічні комунікації, сучасне планування житла та можливість зонувати простір квартири на власний розсуд. «Нова Будова» у Львові – це комфортний вибір щасливих власників. Піклуйтеся про комфорт та майбутнє вашої родини!