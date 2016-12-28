Сьогодні вперше за останні більш як 20 років з Перемишля до Нижанковичі прибуде потяг

У середу, 28 грудня, у с. Нижанковичі та м. Хирів Старосамбірського району Львівщини відбудеться новорічний українсько-польський соціальний проект «Миколай без кордонів».

У рамках акції, ініційованої волонтерською групою linia102.pl (м. Перемишль, Польща) та президентом Перемишля Робертом Хомою по відновленій залізничній колії європейського стандарту з польського Перемишля до української станції Нижанковичі вперше за останні більш як 20 років прибуде потяг з подарунками, зібраними волонтерами та малим бізнесом Перемишля для польських та українських дітей Старосамбірського району.

Вручення подарунків відбудеться на святковому концерті у Хирові дітям загиблих героїв антитерористичної операції на сході України, дітям, батьки яких служать в зоні АТО, дітям з особливими потребами та дітям польського походження, що мешкають у Старосамбірському районі Львівщини.