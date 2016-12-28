СКП «Об’єднане» сплатить 58 841,6 грн. за забруднення землі

Суд задовольнив позовні вимоги Державної екологічної інспекції у Львівській області щодо стягнення з СКП «Об’єднане» на користь держави збитки в розмірі 58 840,60 грн. унаслідок порушень вимог природоохоронного законодавства. Відповідне рішення ухвалив 20 грудня Господарський суд Львівської області.

Зазначимо, що за результатами проведеної планової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства Самбірським комунальним підприємством «Об’єднане» протягом 18.07.-05.08.2013 року виявили низку порушень, зокрема, забруднення земель на території, прилеглій до сміттєзвалища. Проведені лабораторні дослідження виявили перевищення норм ГДК у відібраних пробах грунту, зокрема забруднення ґрунтів важкими металами, що свідчить про просочування інфільтрату в ґрунт і підземні води.