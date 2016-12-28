Ще одна країна скасувала візи для громадян України

Урядом Коста-Ріки з грудня 2016 року запроваджено безвізовий режим для громадян України на поїздки до 90 днів. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.

«Необхідною вимогою в’їзду до країни є наявність паспортного документа, термін дії якого повинен бути не менше ніж 90 днів на момент запланованого виїзду з Коста-Ріки. При виїзді з території держави має бути сплачений збір у розмірі $29, незалежно від типу паспортного документа подорожуючого», – йдеться у повідомленні.